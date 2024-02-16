Знак зодиака Рыбы: характеристика, совместимость, талисманы

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Знак зодиака Рыбы

Эти натуры отличаются эмоциональностью, умением подстраиваться под обстоятельства и развитой интуицией. Часто они посвящают свою жизнь искусству; впрочем, вовлеченность и артистизм свойственны им на любом поприще. Речь идет о представителях знака зодиака Рыбы. Обращаемся к астрологии, чтобы выяснить, какие черты характера присущи Рыбам, как эти люди проявляют себя в общении, какие талисманы помогут им привлечь удачу и кто из известных личностей родился под созвездием Рыб.

Знак зодиака Рыбы: с какого числа рождаются

Первый вопрос, на который нужно ответить, с какого числа рождаются люди знака Рыбы. Рыбы замыкают зодиакальный круг (что во многом влияет на особенности их характера). Дни рождения Рыб приходятся на промежуток от 20 февраля до 20 марта. Таким образом, эти личности становятся «посредниками» между зимой и весной.

Характеристика знака зодиака Рыбы

Главной характеристикой знака Рыбы считается двойственность. Неспроста символом этого знака являются две рыбки, плывущие в разные стороны, но связанные между собой. Этот символ отсылает к мифу об Эроте и Афродите, убегающих от Тифона: прыгнув в воду, боги превратились в рыб, держащимися за серебряную нить. Схематически они изображаются как две скобки, развернутые в противоположные стороны и соединенные горизонтальной чертой.

Отсюда и дуализм рыб: люди, рожденные под этим созвездием, сочетают материализм с духовностью, повышенную чувствительность с эгоистичностью, вовлеченность с инертностью. Отличительные характеристики знака зодиака Рыбы — чуткость, креативность, мечтательность, щедрость, умение адаптироваться к изменчивому окружающему миру.

Рыбы бывают наивны и рассеяны. Однако не стоит думать, что они так просты. Пластичность их характера может обернуться отсутствием моральных ценностей, нежеланием брать на себя ответственность, потаканием своим слабостям. Мечтательность доводит до эскапизма. А благодаря эмпатичности они легко считывают чужие эмоции и могут стать манипуляторами. Но конечно, эти негативные черты присущи далеко не всем представителям знака Рыбы.

Напротив, Рыбы, сумевшие привить себе дисциплинированность, это вовлеченные, разносторонние, а главное, открытые и неконфликтные личности. Особенностью Рыб как знака зодиака является умение видеть ситуацию с разных сторон, а значит, и толерантность, готовность прийти к компромиссу. В отношениях этих людей отличают щедрость и чуткость.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Характеристика знака зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы: женщины

Женщины знака Рыбы могут показаться наивными. Их мечтательность сочетается с креативностью, а потому у Рыб всегда много задумок и проектов. Уйдя в творчество с головой, Рыбы могут стать рассеянными и забывчивыми. А если отвлечь их от любимого занятия, они и вовсе могут проявить капризность.

Впрочем, это вовсе не значит, что они равнодушны к окружающим. Напротив, женщины знака Рыбы — это эмпаты, всегда готовые разделить чувства близких. Поэтому к ним можно обратиться за поддержкой в трудную минуту. Они заботливы и сострадательны.

Женщины-Рыбы — хорошие друзья. Они легко находят компромиссы, интересуются увлечениями близких и легко соглашаются на различные авантюры. Впрочем, эта черта имеет и обратную сторону: будучи слишком доверчивой и покладистой, женщина-Рыба может попасть в неприятную ситуацию.

В число известных женщин, родившихся под знаком зодиака Рыбы, входят:

Елизавета Глинка (доктор Лиза);

Любовь Аксенова;

Надежда Карпова;

Элизабет Тейлор;

Эмили Блант;

Шэрон Стоун;

Дрю Берримор;

Лили Коллинз;

Ева Лонгория;

Наталья Водянова и другие.

Фото: g90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Элизабет Тейлор

Знак зодиака Рыбы: мужчины

Мужчины со знакаРыбы тоже совсем не просты. Их отличает склонность к творчеству, поэтому они всегда выбирают стезю, открывающую простор для самовыражения (и вовсе необязательно это искусство). Как и женщины-Рыбы, они много времени проводят за обдумыванием планов и проектов.

Обратная сторона мечтательности мужчин-Рыб — склонность к эскапизму и пассивность. В состоянии раздражения такой мужчина становится придирчивым и зацикленным на мелочах. Он предпочитает ждать, когда проблема исчезнет сама по себе, нежели начнет искать решение. Но хуже всего то, что, увлекшись, такие мужчины легко попадаются на крючок зависимости.

Особенностью мужчин знака Рыбы являются порывистость, щедрость и самоотдача в отношениях. Поддавшись эмоциям, они готовы уделять возлюбленной и друзьям все свободное время и ресурсы. Однако это вовсе не гарантирует, что такие чувственные натуры будут верны избраннице.

В число известных мужчин знака Рыбы вошли:

Юрий Гагарин;

Альберт Эйнштейн;

Стив Джобс;

Брюс Уиллис;

Курт Кобейн;

Дэниел Крейг;

Алан Рикман;

Чак Норрис;

Борис Моисеев;

Джастин Бибер и другие.

Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Брюс Уиллис

Совместимость Рыб со знаками зодиака

В отношениях с Рыбами нужно быть готовыми к крайностям. С одной стороны, это чувственные партнеры, готовые в любой момент подставить плечо. Они открыты для экспериментов, а еще черпают вдохновение в счастливом союзе. С другой — они ранимы и непостоянны. В быту Рыбы бывают рассеянными и инертными, с трудом принимают решения.

Эти черты и определяют совместимость Рыб с другими знаками зодиака. Рыбам нужен человек, который поймет их эмоциональность, будет «разговаривать с ними на одном языке». Таковым может стать представитель водной стихии: Рак, Скорпион или другая Рыба.

В то же время у Рыб высокая совместимость с земными знаками зодиака: Девой, Козерогом и Тельцом. Земные знаки — это заботливые партнеры, которые уравновесят неорганизованность Рыб. Им свойственны склонность продумывать все до мелочей, чувство ответственности и практицизм.

А вот с огненными (Лев, Стрелец, Овен) и воздушными (Близнецы, Весы, Водолей) знаками все сложнее. Их прямота и честность могут задеть обидчивых Рыб, а многозадачность и напористость — подавить.

Камень — талисман для Рыб

Рыбам комфортно в своей стихии. Поэтому идеальными камнями в качестве талисманов для Рыб станут:

жемчуг;

перламутр;

коралл;

аквамарин.

Считается, что аквамарин усиливает жизненную силу, придает энергию. А значит, он поможет творческим, но рассеянным Рыбам сосредоточиться и направить ресурсы в нужное русло. Жемчуг усиливает свойственную Рыбам интуицию и помогает им принимать верные решения. Аналогичное воздействие оказывает коралл. А перламутр помогает стабилизировать эмоции.

Талисманами для Рыб также могут стать:

сапфир — придает владельцу решительность;

аметист — станет источником вдохновения;

лунный камень — привлекает любовь, помогает управлять эмоциями;

горный хрусталь — очищает мысли, гармонизирует сознание.

Талисманами для Рыб станут камни «морских» оттенков: от синего и зеленого до пенного белого и даже фиолетового.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Талисман знака зодиака Рыбы

Другие талисманы для Рыб

Цвета знака зодиака Рыбы также связаны со стихией воды. Этому знаку комфортно в окружении любых оттенков синего, цвета морской волны, бирюзы.

Старшим арканом Таро, соответствующим Рыбам, является Луна. Этот аркан отражает двойственность Рыб, противоречивость их характера, сочетание мечтательности и интуитивности с «темными», пугающими чертами вроде манипулятивности.

Растительным талисманом для Рыб является водяная лилия. А в доме им стоит разместить герань, гиацинт и орхидею. Они привлекут благополучие и вдохновение, вместе с этим придав владельцу мудрости и рассудительности.

Что подарить людям знака зодиака Рыбы

Выбирая, что подарить Рыбам на праздник, отдайте предпочтение предметам цветов этого знака зодиака: синему, бирюзовому, голубому, фиолетовому. Символическим оберегом для данного знака станет подвеска в виде рыбки.

Многие Рыбы — эстеты, хорошо разбирающиеся в искусстве. Поэтому им будет приятно получить книгу в подарочном издании, виниловую пластинку любимого исполнителя. Если выбирать одежду или парфюм, то только высокого качества (что далеко не всегда равняется именитости бренда).

Рыбы сентиментальны. Они обрадуются презенту, сделанному своими руками. Это могут быть вязаная одежда, «ловец снов», альбом с вашими совместными фотографиями, керамические шкатулки или блюдца. Не меньшее впечатление произведут предметы декора, создающие уют: светильники, растения, картины.

Наконец, если творческая Рыба давно хотела попробовать себя в новой сфере, задумайтесь о покупке билета на соответствующий мастер-класс. Неплохим решением также станут подарочные карты, например, из магазина художественных товаров или электроники.

Как говорится, звезды обязывают, но не принуждают. Так что перечисленные особенности знака зодиака Рыбы необязательно свойственны всем, кто родился под этим созвездием. Мы привели наиболее распространенные качества этого знака. Но все же характер, поведение и поступки человека зависят от него самого.

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