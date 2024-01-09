Пикси, шегги, удлиненные челки: модные стрижки 2024 года Рассказываем, какие прически возглавляют тренды 2024 года

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Модные женские стрижки

Давно мечтали поэкспериментировать с имиджем? Начало нового года — самая подходящая пора для преображения, а значит, и для смены прически. Рассказываем, какие модные женские стрижки закрепились в трендах и помогут подчеркнуть достоинства вашей внешности.

Модные женские стрижки на 2024 год: главные тренды

Разговор о женских стрижках, актуальных в 2024 году, стоит начать с перечисления ведущих трендов, сошедших прямиком с подиума. Их ключевая особенность — универсальность. Они распространяются на волосы самой разной длины.

В первую очередь, говоря о стрижках 2024 года, отметим, что на пике моды находится многослойность. Отчасти этот тренд связан с возродившимся интересом к стилю восьмидесятых. В число наиболее актуальных причесок входят:

маллет;

вулфкат;

каскад;

лесенка;

хашкат.

Неважно, выберите ли вы рваные пряди в стиле панк или естественную нежную градуировку, модная многослойная стрижка придаст объем даже гладким волосам.

Модные стрижки 2024 года сложно представить без челки. Вместе с трендом на многослойность на подиумы пришли рваные и удлиненные челки, а также челка-шторка. Они обрамляют лицо, делая акцент на скулах и линии подбородка. В моду также вошла так называемая тонкая челка, состоящая из прореженных прядей. Она мягко ложится на лицо, выглядит естественно и придает образу легкость. Единственный недостаток трендовых челок — необходимость ежедневной укладки.

Наконец, нельзя говорить про модные женские стрижки 2024 года, не обратившись к вечной классике. Если вы не решаетесь на вулфкат или пикси, не спешите расстраиваться. Наравне с креативными прическами в трендах остаются боб и каре, в том числе удлиненное и асимметричное, а также густая прямая челка. Так что ровный срез — все еще выигрышное решение, которое легко придаст волосам ухоженный вид.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Женские стрижки 2024 года

Модные короткие стрижки 2024 года

Начнем разговор о конкретных актуальных прическах с перечисления модных коротких стрижек. Как мы уже отметили, в трендах все еще удерживаются боб и каре. Не выходит из моды и другая, уже ставшая культовой прическа, — пикси.

Эта стрижка, вошедшая в моду с легкой руки Одри Хепберн, легко стилизуется как под элегантный, так и под дерзкий образы. Пикси сочетает укороченные виски с удлиненной челкой. Подобный контраст — залог необычного и интересного внешнего вида.

Наряду с этой модной стрижкой на короткие волосы в трендах закрепились целых две ее разновидности — бикси и микси. Бикси заимствует элементы классического боба, а именно косого среза, подчеркивающего скулы. Микси же представляет собой смесь пикси и трендового маллета: вместе с удлиненной челкой такую прическу отличает удлинение на затылке.

Девушкам, готовым на радикальные изменения, стоит задуматься об ультракороткой стрижке или андеркате. Такие прически точно будут смотреться эффектно. Если же вы пока не готовы к таким экспериментам, обратите внимание на прическу гарсон. Эта стрижка отчасти похожа на пикси, однако смотрится более натурально, так как следует естественному направлению роста волос.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Модные женские стрижки в 2024 году

Модные стрижки 2024 года на волосы средней длины

Разве можно говорить про модные стрижки на волосы средней длины, не упомянув удлиненное каре? Эта прическа отлично смотрится даже без укладки. Чтобы разнообразить образ, достаточно дополнить стрижку челкой. А еще каре средней длины подойдет обладательницам как прямых, как и кудрявых волос. Словом, универсальное решение.

Аналогичным образом обстоят дела с прической длинный боб. Благодаря ниспадающим прядям и объемной макушке такая стрижка идеально подойдет обладательницам лица круглой формы. Она подчеркивает скулы и визуально удлиняет череп.

Наконец, куда же без уже упомянутого тренда на многослойность? В топ модных стрижек на средние волосы входят:

маллет;

каскад (как классический, так и градуированный);

шегги.

Объемные модные женские стрижки для волос средней длины выглядят в хорошем смысле небрежно. Они вдохновлены бунтарским духом и свободой восьмидесятых. Отличное решение для тех, кто мечтает о свежем молодежном образе. Единственный минус таких стрижек — необходимость ежедневного стайлинга, например с помощью пудры или текстурирующего спрея.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Стрижки на волосы любой длины

Модные стрижки на длинные волосы в 2024 году

Наконец, пришла пора поговорить про актуальные в 2024 году стрижки на длинные волосы. Обладательницы локонов ниже плеч могут экспериментировать. Ведущие тренды все те же — многослойность и градуировка. А потому в топ модных женских стрижек 2024 года по праву входят:

каскад (особенно плавный, создающий естественный образ);

удлиненный шегги;

лесенка (например, с «перьями» — прядями, обрамляющими лицо).

Обладательницам тонких гладких волос подойдет стрижка рапсодия. Она не только создает объем на макушке, но и придает кончикам волос визуальную «плотность». Благодаря этому пряди кажутся густыми и здоровыми.

В 2024 году трендовые стрижки на длинные волосы отличаются завидным разнообразием. В трендах соседствуют многослойность и ровный срез, косой и естественный пробор, удлиненная челка и челка-шторка. Так что для создания стильного образа достаточно выбрать прическу по душе, а затем обеспечить волосам грамотный уход.

Мы перечислили самые модные стрижки 2024 года. Среди них есть как классические, так и более креативные варианты. Что бы вы ни выбрали, помните: залог привлекательности — это здоровье. Покупки качественных уходовых средств недостаточно. Следите за своим самочувствием, питанием и режимом сна и заботьтесь о себе.

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