Абрамович шокировал турок чаевыми: сколько дал, кто еще отличался щедростью SonDakika: Абрамович оставил $6000 чаевых в турецком ресторане

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Роман Абрамович

Миллиардер Роман Абрамович попал в турецкие СМИ, оставив после ужина щедрые чаевые — около $6000. Где он ужинал и сколько заплатил, что с ним сейчас происходит, кто еще из богатых людей известен демонстративной щедростью?

Какие чаевые оставил Абрамович

Турецкое издание SonDakika рассказало об ужине бизнесмена вечером 20 декабря. Бизнесмен посетил престижное заведение в районе Анадолу Хисары в Стамбуле. Ресторан, в котором он побывал, не называется. Пользователи в соцсетях предположили, что речь идет о престижном рыбном ресторане Hisar Balıkçısı или соседнем Lotus Coffee.

В ресторане бизнесмен с его друзьями, имена которых не называются, поели и долго беседовали. Абрамович оплатил счет на 85 тыс. турецких лир (почти $3 тыс.), а затем оставил сотрудникам ресторана сумму вдвое больше — 175 тыс. лир ($6 тыс.). В соцсетях распространилась фотография, на которой один из менеджеров позирует вместе с российским Абрамовичем.

Что сейчас происходит с Абрамовичем

Ранее суд Евросоюза отказался снимать санкции с бизнесмена, поскольку «определил его как российского бизнесмена» — а следовательно, считает, что он поддерживает своими деньгами проведение спецоперации ВС РФ на Украине. Решение суда было обнародовано в тот же день, когда Абрамович отличился чаевыми в турецком ресторане.

В своем заявлении он заявил, что «разочарован решением суда» и является лишь «пассивным акционером» без возможности влиять на решения, принимаемые властями России.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Роман Абрамович

По сообщениям турецких СМИ, Абрамович приехал в Стамбул после продажи футбольного клуба «Челси». Пресс-офис бизнесмена опроверг сообщения о том, что он купил себе особняк в турецком районе Ускюдар. Ранее также представителям бизнесмена пришлось опровергать сообщения, что он приехал в Турцию, чтобы купить футбольный клуб «Гёзтепе».

Кто еще известен щедрыми чаевыми

Абрамович не в первый раз попадает на страницы СМИ из-за щедрых чаевых: в 2009 году завтрак на шесть персон в нью-йоркском ресторане Nell’s обошелся ему в $60 тыс., при этом этом чаевые составили около $12 тыс.

Большие чаевые оставлял в ресторанах голливудский актер Джонни Депп, известный любовью к роскоши. Так, в чикагском в ресторане Gibson’s Steakhouse он подружился с официантом Мохаммедом Сехани, которому оставил чаевые в $4 тыс. А в Бирмингеме арендовал все 300 мест в индийском ресторане Varanasi, чтобы пообедать с группой Beck, и потратил около 50 тыс. фунтов стерлингов, оставив щедрые чаевые.

Рэпер Jay Z тратил потратил в клубе в Майами $250 тыс. за ночь и оставил сверху еще $50 тыс. Знаменитая наследница сети отелей Пэрис Хилтон оставляла на чай $47 тыс. в нью-йоркском клубе Marquee. Тейлор Свифт в ресторане в Филадельфии оставила официанту $500 и пару билетов на свой концерт.

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