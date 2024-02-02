Госфонд решил продать свои изумруды

Фото: ambercombine. ru/Global Look Press

Госфонд проведет аукцион по продаже изумрудов, сообщает EAdaily со ссылкой на Минфин России. Министерство подтвердило решение фонда реализовать драгоценные камни. Открытый аукцион состоится на внутреннем рынке 5 марта 2024 года.

Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00 минут 5 марта 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России, — говорится в сообщении министерства.

Официальным продавцом изумрудов, хранящихся в Госфонде, является федеральное учреждение «Гохран России». Участникам аукциона предстоит заключить соглашение о задатке и внести сумму в размере тысячи рублей без учета НДС.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что изумруд, который блогер Анастасия Ивлеева повесила на нижнее белье на «голой» вечеринке в «Мутаборе», теперь невозможно продать. По информации канала, ювелирная компания рассчитывала, что сможет поднять цену на камень после презентации на мероприятии, которое стало скандальным.

До этого таможенники московского аэропорта Домодедово пресекли попытку нелегального ввоза в страну ювелирных изделий торгового дома Cartier. В таможне уточнили, что драгоценности на сумму 5,5 млн рублей пытался пронести через зеленый коридор пассажир, прилетевший из Объединенных Арабских Эмиратов.