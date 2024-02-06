Назван артист, который мог разделить корону российской сцены с Киркоровым Музкритик Бабичев: корону российской сцены с Киркоровым мог разделить Моисеев

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Моисеев

Корону российской сцены с певцом Филиппом Киркоровым мог разделить только танцор Борис Моисеев, сообщил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он отметил, что Моисеев так же покорял публику, которая не отрываясь наблюдала за его шоу, продолжавшимся до 2,5 часа.

Почему-то вспоминаются лучшие годы Бориса Моисеева, когда он просто покорял публику. Сколько длился концерт Моисеева — 2–2,5 часа? Зрители от начала и до конца все во внимании. Бешеные энергетика и харизма. Опять же, очень тонкий продюсерский проект, так как песни у него, практически через одну-две-три, убойный радийный хит. Корону российской сцены с Киркоровым мог бы разделить именно он, — добавил Бабичев.

По его словам, «преемника» Киркорова на российской сцене может создать только сам исполнитель. Он отметил, что певца, каким его знают в РФ, создала народная артистка СССР Алла Пугачева. Эксперт подчеркнул, что в данный момент Киркоров является незаменимым.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости. Mash сообщает, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. По данным канала, сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч.