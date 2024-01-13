Франция, критика СВО, помощь Украине: куда пропала модель Наталья Водянова

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Наталья Водянова

Российская супермодель и телеведущая Наталья Водянова объявила о завершении карьеры в 2008 году. Какие последние новости о ней известны, как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Водянова

Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Нижнем Новгороде.

Ее карьера началась в 1999 году, когда на одном из конкурсов красоты французский модельер Жан-Поль Готье заметил ее и предложил сотрудничество.

Она участвовала в показах Alexander McQueen, Christian Dior, Donna Karan, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Chloe, Valentino, Givenchy, Jean-Paul Gaultier, Miu Miu, Hermes, Kenzo, Viktor&Rolf, Dolce&Gabbana, Balenciaga, Chopard, Balmain и других брендов.

В 2009 году она вместе с журналистом Андреем Малаховым провела полуфинал Евровидения в Москве, а в 2013 году вела проект «Голос. Дети».

Что известно о личной жизни Водяновой

В 2001 году Наталья Водянова вышла замуж за британского художника Джастина Тревора Беркли Портмана, от которого родила сына Лукаса Александра. В 2006-м у пары также появилась дочка Нева, а еще спустя год — сын Виктор. В 2011 году супруги развелись.

В 2011 году Водянова начала встречаться с французским предпринимателем Антуаном Арно. В 2014 году у пары родился сын Максим, а в 2016 году — сын Роман. В 2020 году модель и бизнесмен официально узаконили отношения.

Почему Водянова завершила карьеру

Наталья Водянова сообщила о завершении карьеры после рождения третьего ребенка, решив сосредоточиться на воспитании детей и благотворительности.

При этом иногда модель соглашается выйти на подиум или принять участие в фотосессиях.

Какие благотворительные проекты есть у Водяновой

Одна из сестер Натальи Водяновой, Оксана, родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП.

Болезнь сестры сыграла в жизни модели важную роль — прославившись, Водянова занялась оказанием помощи семьям, имеющим детей с разными врожденными диагнозами.

В 2004 году телеведущая учредила фонд «Обнаженные сердца». Среди направлений работы организации — поддержка детей с особенностями физического и ментального развития, а также оказание помощи семьям с такими детьми — финансовой, консультативной, юридической. Помимо этого, фонд финансирует установку игровых инклюзивных площадок для «особенных» детей в России.

Почему одну из сестер Водяновой отдали на удочерение

В 2020 году появилась информация о том, что у Натальи Водяновой есть не две сестры, а три. Выяснилось, что младшую сестру Марию из-за трудностей отдали на удочерение богатым американцам.

Водянова в интервью рассказывала, что спустя 20 лет Мария, которую теперь зовут Дженна, сама нашла ее. Девушка сделала ДНК-текст, подтвердивший родство с телеведущей. Сама модель отметила, что искала родственницу с помощью частных детективов, но безуспешно.

Что Водянова говорила про спецоперацию

Наталья Водянова выступает против проведения спецоперации и оказывает материальную помощь украинским беженцам.

«Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях. В одиночку я, конечно, не смогу помочь всем, но вместе мы можем сделать очень и очень многое. Я внимательно изучаю и скоро начну делиться данными благотворительных организаций, которые помогают пострадавшим, буду жертвовать сама и призываю вас тоже жертвовать и делиться информацией», — призывала модель в соцсетях.

Чем сейчас занимается Водянова

Наталья Водянова вместе с мужем и детьми живет в Париже. Ее старший сын Лукас в 2021 году поступил в американский вуз.

В том же году она принимала участие в Парижской неделе моды, демонстрируя весенне-летнюю коллекцию российского дизайнера Ульяны Сергеенко.

Также модель продолжает заниматься благотворительностью.

Читайте также:

Скандал с допингом, уход из спорта, материнство: где сейчас Мария Шарапова

Чадов, трое детей, второй брак: куда пропала актриса Агния Дитковските

Донбасс, четыре ЭКО, многочисленные романы: куда пропала Анастасия Макеева