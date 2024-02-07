Ученый рассказал, как «съеживание» Луны повлияет на Землю Ученый ИКИ РАН Эйсмонт: усыхание Луны никак не отразится на Земле

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Если предположения американских ученых о том, что Луна постепенно усыхает и «съеживается» в размерах, верны, то это все равно никак не повлияет на Землю, считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. В беседе с «360» он пояснил, что эту гипотезу будут проверять непосредственно на Луне.

Там в ближайшее время постоянно будут находиться несколько исследовательских аппаратов. Тогда появится возможность более тщательно изучить эти процессы возможного сжатия естественного спутника нашей планеты, — отметил ученый.

Исследователи из США связали сейсмическую активность на Луне с постепенным естественным остыванием ее расплавленного ядра. В результате этих процессов поверхность земного спутника, которая представляет собой цельную тектоническую плиту, сжимается. При этом ученые предположили, что за последние несколько сотен миллионов лет диаметр Луны уменьшился менее чем на 50 метров.

По словам Эйсмонта, на Землю возможное «съеживание» Луны не окажет никакого влияния, так как сама лунная масса остается прежней. Поэтому никаких важных изменений, которые могут повлиять на будущее планеты, в том числе гигантских волн или внезапных отливов, не произойдет.

Ранее ученые планетологи предположили, что «сжатие» Луны из-за тектонических процессов в ее недрах теоретически представляет определенную угрозу для будущих пилотируемых миссий землян. При этом предполагается, что сколько-нибудь заметное уменьшение Луны в размерах произойдет лишь через сотни миллионов лет.