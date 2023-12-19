Луна в Меркурии, а Овну нужно быть с Девой: что в РАН думают о гороскопах Академия наук занялась гороскопами: теперь мы знаем, можно ли в них верить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Расправившись с гаданием по отпечаткам пальцев и гомеопатией, комиссия РАН по борьбе с лженаукой нанесла сокрушительный удар по астрологии. Необъятный по объему труд с главами, разделами, пунктами и подпунктами в строго научной форме убеждает нас во вреде этого массового увлечения. Причем «нас» — это не только обывателей, но и медиков, политиков, издателей, бизнесменов и, наконец, самих астрологов.

Ученые решили, что в гороскопы верить необязательно

К чему же сводятся рекомендации Комиссии РАН? А вот к чему: не дай бог, (простите за антинаучный слог), относиться к астрологии всерьез! «Не руководствоваться», «отказаться» и «исключить». В общем, весь титанический труд академиков можно выразить одной простой фразой: астрология — не наука, а скорее развлечение. И верить в гороскопы не стоит. Кто бы сомневался.

Лично я рекомендую к прочтению этот меморандум, особенно если у вас есть свободное время, а настроение так себе. Поверьте, если выкинуть чисто научное занудство, это готовый эстрадный номер для юмористического шоу. Помните научную лекцию «Сны и сновидения» в замечательном фильме «Дело было в Пенькове»: «Таким образом, мы установили, что может быть сон без сновидений, но не может быть сновидений без сна. Сновидения должно считать, таким образом, верным признаком... чего? ...Сна! Правильно».

Важно было доказать, что гороскопы — это лженаука

Конечно, можно понять и комиссию РАН по борьбе с лженаукой. Она действует в фарватере своего очень звонкого, если не сказать популистского названия. Этакий НИИЧАВО (Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства) из фантастической книги братьев Стругацких. Вполне естественна потребность провести не просто научное исследование, но добиться хоть какого-то общественного резонанса.

Но вся ирония состоит в том, что вначале академики до немыслимых высот задирают значение астрологии в жизни людей, а затем ниспровергают «лженауку» с этого искусственно созданного пьедестала. Будем считать, что этот труд носит сугубо превентивный характер, а научная интуиция его авторов, пронзая пространство и время, на годы опережает реальное положение вещей.

Любопытно, что сам глава комиссии РАН по лженауке академик Евгений Александров признается, что не хотел столько внимания уделять астрологии: «Одна из трудностей при написании меморандума состояла в том, чтобы доказать, что это — лженаука».

То есть ученый признается, что трудно обвинить в лженаучности то, что, хоть и существует, но не позиционирует себя как наука. Но академики находят решение. «Мы приписываем им какие-то идеи и сами же их опровергаем», — признается Евгений Александров.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Куда денем фигурку дракона?

Мне почему-то кажется, что задачей фундаментального антиастрологического труда была не защита граждан от прогнозов и толкований, а желание комиссии обратить на себя внимание не только научного сообщества. Ведь с момента образования в 1998 году комиссии РАН по борьбе с лженаукой это всего третий подобный меморандум. Вызвать резонанс ученым удалось в полной мере.

Каков же будет эффект? Предположу — никакого. Люди, как и прежде, будут с удовольствием приносить в дом фигурки зеленого деревянного дракона согласно восточному календарю на 2024 год. Кто-то расставит на новогоднем столе «правильные» блюда и наденет платье рекомендуемого цвета. С любопытством мы будем слушать невинные прогнозы и советы астрологов типа «возможно, вы встретите близкого человека», или «постарайтесь не давать воли своим чувствам». Нас никто не отучит замечать схожие черты характера у тех, кто родился под одним и тем же знаком зодиака. Едва ли эти невинные вещи способны радикально вмешиваться в человеческие судьбы.

По крайней мере, научно не доказано. Или это и доказывать не надо?

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