Врач рассказала, как забывчивость связана с дефицитом йода Врач Малиновская: снижение внимания и памяти могут быть признаками нехватки йода

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Излишняя раздражительность, снижение концентрации внимания и работоспособности, забывчивость и повышенная утомляемость могут оказаться ранними симптомами нехватки йода в организме, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий Ольга Малиновская. По ее словам, дефицит этого микроэлемента является распространенной проблемой, и его симптоматика на первых этапах не выражена, поэтому распознать недостаток йода в организме – непростая задача.

Как отметила врач, на более поздних этапах дефицит йода выливается в проблемы с щитовидной железой, которые выражаются в наборе лишнего веса без видимых причин и в появлении зоба. Для определения уровня содержания йода в организме необходимо сдать анализы – например, пройти исследование «Йод в моче, спектрометрия».

Пытаться заменить лабораторный анализ домашним тестом, когда на кожу наносят йодную сетку, а затем следят, как быстро она исчезает, не стоит. Утверждение, что при дефиците этого микроэлемента йод с кожи быстро пропадет, так как будет поглощаться организмом, неверно, — предупредила эксперт.

Йод необходим для нормальной работы щитовидной железы, печени, нервной системы, сердца и сосудов, отмечает издание. Особенно важен этот микроэлемент при беременности. Суточная доза йода для взрослых составляет 150 мкг, для детей – 90 мкг.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева сообщила, что фейхоа занимает первое место среди продуктов по содержанию йода. По ее словам, йод крайне необходим для правильного функционирования щитовидной железы, вырабатывающей важнейшие гормоны.