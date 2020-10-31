Жириновский удивился потребовавшему от него извинений Кадырову

https://static.news.ru/photo/acb2f92e-1bb1-11eb-b053-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Лидер ЛПДР Владимир Жириновский удивился реакции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, потребовавшему от него извинений. Ранее политик отреагировал на критику чеченского лидера в адрес французского президента Эммануэля Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал... Почему он на себя это принимает не понятно, — заявил Жириновский в эфире передачи Владимира Соловьёва в Youtube.

Лидер либерал-демократов также подчеркнул, что не будет спрашивать, что и когда ему говорить, потому что Россия — светское государство, и вопрос религии является личным вопросом каждого.

Жириновский также удивился словам чеченского лидера о мандатах, которые лидер ЛДПР якобы продавал, и предложил Кадырову назвать имена тех, кто занимался их продажей и покупкой.

Как сообщал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от депутата Госдумы и лидера ЛДПР Владимира Жириновского за критику его слов о событиях во Франции. Он посоветовал ему не касаться темы религии и борьбы с терроризмом, назвав оценки политика на эту тему «пустой болтовнёй и попыткой привлечь к себе внимание».