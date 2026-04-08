Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 12:30

Забыла про драники: эти капустные оладьи без муки получаются сочнее, нежнее и тают во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру капусту, яйца и немного сыра — и вместо привычных драников жарю на сковороде нежные сочные оладьи без муки, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их перевернуть.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая корочка снаружи, а внутри — мягкая ароматная капустная сердцевина, которая буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 50 г твердого сыра, луковица, пучок укропа, чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Лук натрите на мелкой терке, сыр — на крупной. Смешайте капусту с луком, сыром, яйцами, мелко рубленной зеленью и перцем. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.

Обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так — эти оладьи сочные, сытные и совершенно не похожи на привычные драники. Они готовятся без муки, получаются нежнее и тают во рту.

Проверено редакцией
Читайте также
рецепты
оладьи
капуста
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Религиовед перечислила пасхальные запреты
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.