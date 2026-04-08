Забыла про драники: эти капустные оладьи без муки получаются сочнее, нежнее и тают во рту

Беру капусту, яйца и немного сыра — и вместо привычных драников жарю на сковороде нежные сочные оладьи без муки, которые исчезают со стола быстрее, чем я успеваю их перевернуть.

Получается обалденная вкуснятина: румяная, хрустящая корочка снаружи, а внутри — мягкая ароматная капустная сердцевина, которая буквально тает во рту, оставляя приятное сливочное послевкусие.

Для приготовления вам понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 50 г твердого сыра, луковица, пучок укропа, чайная ложка соли, 1/2 чайной ложки черного перца, растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок.

Лук натрите на мелкой терке, сыр — на крупной. Смешайте капусту с луком, сыром, яйцами, мелко рубленной зеленью и перцем. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи.

Обжаривайте с двух сторон по 3-4 минуты до золотистого цвета. Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так — эти оладьи сочные, сытные и совершенно не похожи на привычные драники. Они готовятся без муки, получаются нежнее и тают во рту.

