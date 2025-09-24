Забудь о сложных тортах: эта запеканка готовится почти сама. Творожная «Зебра»

Творожная запеканка «Зебра» — это не просто десерт, а настоящий полосатый восторг! Нежное творожное тесто с шоколадными разводами покоряет с первого взгляда и навсегда остается в сердце. Она идеальна для завтрака, детского праздника или когда душа просит чего-то красивого и вкусного. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатляет всех без исключения.
Ингредиенты
500 г творога
3 яйца
5 ст. л. сахара
3 ст. л. манки
2 ст. л. какао
Ванилин, щепотка соли
Приготовление
Творог протрите через сито. Добавьте яйца, сахар, манку, ванилин и соль. Тщательно перемешайте. Разделите массу на две равные части. В одну часть добавьте какао и хорошо перемешайте. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте поочередно светлую и темную массу, создавая полосатый рисунок. Аккуратно разровняйте верх. Выпекайте 35-40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте остыть в форме — так запеканка не осядет и сохранит свою красоту.
Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.