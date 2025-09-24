Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025

Забудь о сложных тортах: эта запеканка готовится почти сама. Творожная «Зебра»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка «Зебра» — это не просто десерт, а настоящий полосатый восторг! Нежное творожное тесто с шоколадными разводами покоряет с первого взгляда и навсегда остается в сердце. Она идеальна для завтрака, детского праздника или когда душа просит чего-то красивого и вкусного. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатляет всех без исключения.

Ингредиенты

  • 500 г творога

  • 3 яйца

  • 5 ст. л. сахара

  • 3 ст. л. манки

  • 2 ст. л. какао

  • Ванилин, щепотка соли

Приготовление
Творог протрите через сито. Добавьте яйца, сахар, манку, ванилин и соль. Тщательно перемешайте. Разделите массу на две равные части. В одну часть добавьте какао и хорошо перемешайте. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте поочередно светлую и темную массу, создавая полосатый рисунок. Аккуратно разровняйте верх. Выпекайте 35-40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте остыть в форме — так запеканка не осядет и сохранит свою красоту.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

