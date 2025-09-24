Забудь о сложных тортах: эта запеканка готовится почти сама. Творожная «Зебра»

Творожная запеканка «Зебра» — это не просто десерт, а настоящий полосатый восторг! Нежное творожное тесто с шоколадными разводами покоряет с первого взгляда и навсегда остается в сердце. Она идеальна для завтрака, детского праздника или когда душа просит чего-то красивого и вкусного. Готовится проще, чем кажется, а результат впечатляет всех без исключения.

Ингредиенты

500 г творога

3 яйца

5 ст. л. сахара

3 ст. л. манки

2 ст. л. какао

Ванилин, щепотка соли

Приготовление

Творог протрите через сито. Добавьте яйца, сахар, манку, ванилин и соль. Тщательно перемешайте. Разделите массу на две равные части. В одну часть добавьте какао и хорошо перемешайте. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладывайте поочередно светлую и темную массу, создавая полосатый рисунок. Аккуратно разровняйте верх. Выпекайте 35-40 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте остыть в форме — так запеканка не осядет и сохранит свою красоту.

