24 сентября 2025 в 09:00

Творожные палочки вместо сырников и пончиков: готовятся просто, на вкус — огонь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные палочки вместо сырников и пончиков: готовятся просто, на вкус — огонь! Идеальный десерт для тех, кто ценит простоту и изящество. Легкая альтернатива сырникам, которая готовится всего за полчаса и превращает обычное чаепитие в маленький праздник. Идеально сочетаются с утренним кофе или вечерним какао.

Ингредиенты

  • Творог — 500 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Мука — 300 г
  • Масло растительное — для фритюра
  • Пудра сахарная — для подачи

Приготовление

  1. Соедините яйца с сахаром и солью, взбейте до легкой пены. Добавьте творог и тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть 20 минут под полотенцем. Разделите тесто на 18 частей, смажьте руки маслом и скатайте каждую часть в тонкий жгут.
  2. Сложите пополам и скрутите в спираль. Обжаривайте в большом количестве при 170 °C до золотистой корочки с двух сторон. Готовые палочки выложите на бумажное полотенце для удаления излишков масла. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.

Ранее мы готовили горячие бутерброды с крабовыми палочками. Вкуснятина на завтрак или перекус.

творог
тесто
оладьи
простой рецепт
сырники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
