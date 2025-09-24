Творожные палочки вместо сырников и пончиков: готовятся просто, на вкус — огонь! Идеальный десерт для тех, кто ценит простоту и изящество. Легкая альтернатива сырникам, которая готовится всего за полчаса и превращает обычное чаепитие в маленький праздник. Идеально сочетаются с утренним кофе или вечерним какао.
Ингредиенты
- Творог — 500 г
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 70 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Мука — 300 г
- Масло растительное — для фритюра
- Пудра сахарная — для подачи
Приготовление
- Соедините яйца с сахаром и солью, взбейте до легкой пены. Добавьте творог и тщательно перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть 20 минут под полотенцем. Разделите тесто на 18 частей, смажьте руки маслом и скатайте каждую часть в тонкий жгут.
- Сложите пополам и скрутите в спираль. Обжаривайте в большом количестве при 170 °C до золотистой корочки с двух сторон. Готовые палочки выложите на бумажное полотенце для удаления излишков масла. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой.
