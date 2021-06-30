Власти признали Фонд Ходорковского нежелательной организацией

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Генеральная прокуратура России признала нежелательными четыре зарубежные организации, среди которых Фонд Ходорковского. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В список НПО, которые российские власти считают нежелательными, попали три британские организации: Khodorkovsky Foundation (Фонд Ходорковского), дочерняя организация фонда Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд) и Future of Russia Foundation (Фонд «Будущее России»). Кроме того, нежелательной для властей стала французская European Choice («Европейский выбор»).

Установлено, что их (организаций. — NEWS.ru) деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что информацию об этом решении направили в Минюст для включения организаций в список нежелательных.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной чешскую организацию Spolecnost Svobody Informace, Z.S. (Компания свободы информации, з.с., Общество свободы информации, з.с.) , которую возглавляли правозащитники из «Команды 29».