Проживем без английского? Как отмена ВПР скажется на знаниях школьников Академик Комков предложил снижать количество всероссийских проверочных работ

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе пресс-конференции заявил, что в следующем учебном году в школах отменят всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам. Речь идет об английском, французском и немецком языках. По его словам, «это решение консолидированное, принятое». При этом ВПР по другим предметам останутся. NEWS.ru выяснил, почему в ведомстве пошли на такую меру, стоит ли готовиться к исчезновению иностранных языков из школьной программы и как к этому относятся родители учеников.

Отменят ли английский, французский и немецкий языки в школах

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков заявил NEWS.ru, что отмена ВПР — вряд ли признак полной отмены изучения иностранных языков в школах. Возможно, английский, французский и немецкий языки временно исчезнут из расписания в тех учебных заведениях, где соответствующие ставки учителей пустуют, считает он, но полностью из программы их исключать не станут.

Такого же мнения придерживается и заслуженный профессор Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), член Союза переводчиков России Михаил Загот. По его мнению, полностью исключать такого развития событий конечно нельзя, но если на такую меру решатся, это будет «как-то странно».

«Если иностранные языки исчезнут из школьной программы, вряд ли это будет прогрессивное направление. Потому что все равно мир един, изолироваться от всего человечества — это как-то странно», — высказал он свое мнение NEWS.ru.

Заменит ли китайский язык европейские

По мнению Сергея Комкова, английский, французский и немецкий в школьной программе, конечно, останутся, но их могут начать постепенно вытеснять другие языки, а именно индийский, китайский и африканские. Последние уже преподают в нескольких московских школах. Это связано с политической конъюнктурой и переориентацией России на сотрудничество с соответствующими странами, считает член-корреспондент РАН. Однако такое явление, по мнению Сергея Комкова, вовсе не будет массовым.

«В какой-то степени есть такая вероятность, но это возможно только в специализированных школах, тех, которые будут готовить ребят для дальнейшей работы с этими регионами. Но повсеместно это внедрять точно не будут», — уточнил академик.

Почему отменили контрольные по иностранным языкам

Сергей Комков считает, что причина отмены ВПР по иностранным языкам может крыться в том, что в России не хватает учителей по этим предметам.

«У нас огромная нехватка преподавателей иностранных языков в школах, в целом ряде регионов не закрываются вакансии учителей. Следовательно, иностранный язык в целом ряде российских школ фактически не преподается. Получается полный провал там в этом направлении. Регионы даже в отчетах своих пишут, что изучение определенного иностранного языка просто не осуществляется», — говорит Сергей Комков.

Член Национального родительского комитета Олеся Кандыба рассказала NEWS.ru, что помимо нехватки учителей еще одной причиной отмены ВПР по иностранным языкам могла стать недостаточная оснащенность школ техническими средствами. По ее словам, некоторые ступени проверочной работы по этим предметам предполагают наличие аппаратуры и программ, нужных для проведения аудирования. А в некоторых школах этого нет.

«Очень сильно не хватает технической базы, то есть компьютеров, голосовых помощников, наушников, чтобы дети слышали текст и переводили его. Это все сказывается на оценке», — говорит Олеся Кандыба.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Как отмена ВПР по иностранным языкам повлияет на учебный процесс

Сергей Комков считает, что в отмене ВПР по иностранным языкам нет ничего страшного. По его мнению, качество преподавания и усваивания детьми материала никак не пострадают. Зато школы, которые не могут найти учителей, больше не будут страдать от невозможности выполнить требования Рособрнадзора. Более того, Сергей Комков предположил, что ВПР порой даже мешают.

«Те, кто изучает иностранный язык углубленно, имеют свои определенные на то интересы, им эти всероссийские проверочные работы абсолютно не нужны. Потому что для них уровень этих ВПР бывает ниже, чем тот, которого они достигают в своей школе», — сказал Сергей Комков.

Олеся Кандыба тоже считает, что отмена ВПР по иностранным языкам — явление больше положительное, чем отрицательное. По ее словам, это прежде всего снизит нагрузку на детей и учителей.

«Я вообще не понимаю назначение ВПР. Дети перед ним бегают, готовятся. Да, они подтягивают знания. Это, безусловно, хорошо. Но оценка по ВПР ни на что не влияет — ни на четвертную, ни на годовую. Я так понимаю, это больше проверка работы учителя. И я не увидела в школе никакой планомерной работы по подготовке к проверочным работам, детям просто раздают методички и отправляют готовиться дома, перед тестом всегда начинается какая-то истерия. Так что с отменой ВПР стало лучше», — полагает Олеся Кандыба.

Стоит ли совсем отменить всероссийские проверочные работы

Сергей Комков предложил снижать количество ВПР. По его мнению, стоит отказаться от такого формата проверки знаний школьников не только по иностранным языкам, но и по другим предметам.

«Что такое ВПР? Это всероссийская проверочная. А всероссийскую проверочную работу можно проводить только при одном условии, когда существует единый стандарт и полное покрытие этого стандарта учительскими кадрами. А у нас сегодня огромная нехватка преподавателей», — объяснил академик.

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