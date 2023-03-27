Педагог рассказала, как помочь ребенку в период подготовки к экзаменам Педагог Малеева посоветовала поговорить с ребенком о предстоящих экзаменах ЕГЭ и ОГЭ

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С ребенком необходимо разговаривать о предстоящих экзаменах и объяснить, что ЕГЭ и ОГЭ являются всего лишь очередным жизненным этапом, рассказала педагог Анастасия Малеева. В беседе с «Вестями Подмосковья» она отметила, что главный страх для школьника заключается в неизвестности, поэтому родителям стоит отправить его на пробный экзамен.

Советую посетить пробный экзамен и побеседовать с выпускником, который во всех подробностях может рассказать о пережитом. Кроме того, важно помнить, что школьников пугает не только риск провалить экзамен и не поступить в вуз, а еще и реакция родителей. Ребенок боится не оправдать ваших надежд. Поговорите с ним, объясните, что ОГЭ или ЕГЭ — это лишь один из многочисленных жизненных этапов, — пояснила преподаватель.

По словам Малеевой, в период подготовки важно мотивировать ребенка. Она уточнила, что необходимо хвалить школьника даже за небольшие достижения. Кроме того, важно соблюдать режим и давать подростку возможность отдыхать, проводить время на свежем воздухе, заниматься хобби и общаться со сверстниками. Педагог также посоветовала включить в рацион школьника рыбу, говядину, бананы, орехи, зелень и другие высокоуглеводные продукты.

Экзамен сложный и от него многое зависит, но каждый день слышать об этом — испытание не из легких. Вокруг и так очень много давления, а дома ребенка должна ждать мотивация, вера в его силы и теплая атмосфера. Ведь надежный тыл — залог победы, — заключила Малеева.

Психолог Александра Метальникова ранее назвала страх поделиться проблемами с родителями одной из основных причин подростковой агрессии. По ее словам, дети также могут перенимать агрессивное поведение родителей.