Начинающим изучать иностранный язык поможет чтение комиксов, рассказала Pravda.Ru преподаватель Анира Назарова. По ее словам, просмотр иностранного кино также полезен, поскольку помогает узнать больше лексики. Она посоветовала повторять новые слова и выражения из фильмов, чтобы отрабатывать произношение.
Просмотр кино на иностранном языке позволит ближе познакомиться с лексикой. Очень полезно переводить новые слова и выражения, повторять вслух за голосом в видео для отработки произношения. Для начинающих я бы посоветовала чтение комиксов, — отметила Назарова.
Преподаватель также порекомендовала изучающим иностранный язык завести тетрадь для новых слов. Она посоветовала составлять с ними по два-три предложения, чтобы улучшить запоминание. По словам эксперта, тратить на изучение иностранного языка следует 15-20 минут в день. Она пояснила, что в данном случае важно не количество вложенного времени, а качество занятий.
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