Названы самые популярные схемы мошенников на языковых курсах Лингвист Белан: мошенники используют ложные регалии преподавателей на языковых курсах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мошенники используют различные схемы обмана при продаже языковых курсов в интернете, рассказала лингвист, кандидат наук и основатель Intellect Language School Диана Белан в беседе с «Газета.Ru». Один из самых распространенных способов — использование ложных регалий преподавателей.

По словам эксперта, на онлайн-курсах часто можно увидеть безосновательно приписанные учителям международные сертификаты (CELTA, DELTA, TEFL и др.). Кроме этого, клиентов обманывают говоря о наличии опыта работы за рубежом.

Образовательная организация должна проходить лицензирование в соответствующем органе, в противном случае она не может выдавать официальные дипломы государственного образца. Но находятся мошенники, которые предоставляют слушателям поддельные сертификаты, — пояснила Белан.

Также она порекомендовала обращать внимание на стоимость онлайн-курсов. Слишком низкая цена может говорить о недобросовестности преподавателя или школы. Мошенники используют и другие хитрости для привлечения клиентов. Например, они обещают научить говорить на английском языке за несколько недель. Однако, чтобы выйти на уровень свободного владения, обычно требуется не менее года, отметила Белан.

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