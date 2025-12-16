Новый год-2026
Об оливье все забудут — этот салат станет королем новогоднего стола: секрет в черносливе и необычной заправке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот салат — мастерское сочетание, где каждый ингредиент играет свою важную партию. Сладковатый сочный чернослив, нежный плавленый сыр, питательные яйца и хрустящие грецкие орехи создают настоящую симфонию вкусов и текстур. А чеснок и зеленый лук добавляют необходимую пикантность и свежесть, не давая салату стать приторным. Идеальное блюдо для праздничного стола.

Яйца (4 шт.) отвариваю вкрутую, остужаю, очищаю и нарезаю небольшими кубиками. Чернослив без косточек (300 г) заливаю кипятком на 10 минут, чтобы он стал мягче. Затем воду сливаю, чернослив обсушиваю и нарезаю небольшими кусочками.

Плавленые сырки (3 шт., лучше охлажденные) нарезаю кубиками аналогичного размера. Зеленый лук мелко шинкую. Грецкие орехи (50 г) слегка подсушиваю на сухой сковороде для усиления аромата и измельчаю ножом или в блендере до средней крошки. Чеснок (2 зубчика) пропускаю через пресс.

Все подготовленные ингредиенты складываю в просторную миску: яйца, чернослив, сыр, зеленый лук, чеснок и большую часть орехов (оставьте немного для украшения). Заправляю майонезом (около 100 г) и аккуратно, но тщательно перемешиваю.

Готовый салат перекладываю в салатник, сверху посыпаю оставшимися грецкими орехами. Даю ему немного пропитаться (15–20 минут) в холодильнике перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

