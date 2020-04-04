По всему миру продолжаются покупки туристических путёвок

https://static.news.ru/photo/79737a14-765e-11ea-8e77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спрос на путёвки в круизные путешествия на грядущий сезон не исчез в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты исследования компании UBS.

По её данным, круизы продолжают скупать туристы со всего мира. В течение марта спрос на путёвки на 2021 год вырос по сравнению с прошлогодними показателями на 9%. И это на фоне ежедневного роста заболеваемости и смертности от коронавируса по всему миру.

Показатели все равно демонстрируют удивительную стойкость туристов в желании побывать в круизном путешествии, — передаёт данные отчёта The Sun.

В число покупателей путёвок входят в том числе и те, кому из-за пандемии коронавируса пришлось перебронировать свои туры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что работы по дезинфекции завершились на круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла вспышка коронавируса нового типа.