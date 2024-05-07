«Первоапрельская шутка»: психолог оценила идею знакомств через «Госуслуги» Психолог Паустовская: знакомства через «Госуслуги» тяжело воспринимать серьезно

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Идея российских властей внедрить раздел знакомств на «Госуслугах» не поспособствует популярности портала и будет восприниматься как шутка, заявила в разговоре с NEWS.ru психолог Инна Паустовская. По ее мнению, подобные попытки государства вмешаться в личную жизнь граждан выглядят странно.

Там, где решаются важные дела, государство каким-то образом пытается регулировать личную жизнь людей. Все это сложно воспринимать серьезно. Складывается впечатление, что данная функция в случае ее внедрения будет носить характер первоапрельской шутки, — отметила собеседница NEWS.ru.

В то же время она не исключила, что дейтинговый сервис на базе «Госуслуг» позволит минимизировать риски мошенничества, различных махинаций и банального обмана, которые зачатую имеют место на этапе знакомства. Паустовская видит в идее властей желание обезопасить граждан.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств. Он утверждает, что сейчас на рыке преобладают сервисы, предлагающие лишь нахождение полового партнера на одну-две ночи. Реализация же его инициативы поможет людям в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, уверен парламентарий.