Пашаев рассказал, почему стал защищать Ефремова

https://static.news.ru/photo/a7221c64-1a13-11eb-9821-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Эльман Пашаев, защищавший актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, рассказал, что изначально не хотел вступать в дело, но родственники артиста оказались очень настойчивыми.

Меня умоляли и просили до утра, чтобы я за это дело взялся. Я говорил, что не хочу, —люди из шоу-бизнеса более ранимы, им нужно больше внимания, — цитирует Пашаева РИА Новости.

8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Позже Мосгорсуд снизил актёру срок лишения свободы до 7,5 лет.

Пашаев раскритиковал работу новых адвокатов, представлявших интересы Ефремова в апелляционной инстанции. По его мнению, защитники продемонстрировали «крайне безграмотный подход», апеллируя к тому, что погибший Сергей Захаров не был пристёгнут.

Почему по одному миллиону рублей перевели потерпевшим? За что? Суд взыскал 800 тысяч, даже рубля больше не надо, — отметил Пашаев.

Ранее экс-защитник актёра назвал его «жалким человеком». Он добавил, что раньше Ефремов жил «в хороших условиях», а теперь мечтает освободиться любой ценой, «хоть перешагнуть через труп».

NEWS.ru писал, что Совет Адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева адвокатского статуса. Позже юрист Александр Добровинский, представляющий интересы пострадавшей стороны в деле Ефремова, также был лишён статуса адвоката на два года. Решение приняли в Адвокатской палате Москвы из-за нарушения Добровинским профессиональной этики.