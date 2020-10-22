Суд смягчил наказание Ефремову

https://static.news.ru/photo/f72ba0aa-1472-11eb-97aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Мосгорсуд принял решение изменить приговор актёру Михаилу Ефремову, смягчив наказание.

Срок заключения артиста в колонии общего режима снизили с восьми лет до семи лет шести месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание добровольное возмещение ущерба, передаёт корреспондент NEWS.ru.

По остальным пунктам приговор Пресненского суда столицы был оставлен без изменений.

Как писал NEWS.ru, актёр выплатил по миллиону рублей в качестве компенсации троим потерпевшим. После этого они заявили, что не против смягчения наказания для Ефремова, но только если он покажет искреннее, а не формальное раскаяние.

Авария, виновником которой был признан Михаил Ефремов, произошла в Москве 8 июня. Автомобиль, за рулём которого находился артист в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский фургон. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и скончался в больнице. Через три месяца Пресненским судом Ефремов был приговорён к восьми годам лишения свободы. Трое пострадавших, которым были перечислены компенсации, — брат Захарова, его вдова и его младший сын.