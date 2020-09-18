Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса

https://static.news.ru/photo/d5cbc5a2-f9b5-11ea-982d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова, лишился адвокатского статуса. Соответствующее решение вынес Совет Адвокатской палаты Северной Осетии.

В Федеральной палате адвокатов подтвердили информацию о том, что экс-защитника артиста лишили статуса адвоката.

Пашаев лишён статуса адвоката по решению совета Адвокатской палаты, — сообщили РИА Новости в пресс-службе ФПА.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

Ранее Министерство юстиции внесло в региональные отделения адвокатских палат представление о прекращении статуса Эльмана Пашаева, представлявшего интересы осуждённого на восемь лет за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова.

В ведомстве посчитали, что поведение Александра Добровинского и Пашаева содержит признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профессиональной этики. Кроме того, в высказываниях юристов усматривается пренебрежение к правилам профессии и игнорирование дисциплины, нравственности и этики.

Как писал NEWS.ru, адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что актёр Михаил Ефремов окончательно отказался от услуг Эльмана Пашаева и нашёл нового юриста.