Пашаев назвал Ефремова «жалким» человеком

https://static.news.ru/photo/206f40be-14e8-11eb-9149-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко прокомментировал слова бывшего подзащитного, который на заседании суда нелестно высказался о его работе. Ефремов утверждал, что Пашаев грубо воздействовал на него во время процесса и не прислушался к его просьбам.

Жалкий человек. Я же знаю всё. Ему адвокаты обещали, что если сдаёшь Пашаева — получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый, — отметил бывший защитник в интервью НСН.

Пашаев добавил, что оказавшийся за решёткой артист, прежде живший «в хороших условиях», мечтает освободиться «любой ценой — хоть подставить, хоть перешагнуть через труп».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 октября Мосгорсуд принял решение изменить приговор актёру Михаилу Ефремову, смягчив наказание. Срок заключения артиста в колонии общего режима снизили с восьми лет до семи лет шести месяцев. В качестве смягчающего обстоятельства суд принял во внимание добровольное возмещение ущерба. По остальным пунктам приговор Пресненского суда столицы оставлен без изменений.