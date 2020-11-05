Опрос: президентские выборы в США интересуют более половины россиян

https://static.news.ru/photo/ae587034-1f89-11eb-ab8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Global Look Press

53% россиян следят за выборами президента США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ). О кандидате от Демократической партии Джо Байдене слышали 49% опрошенных, 4% относятся к нему хорошо, 34% — плохо.

Действующего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с симпатией воспринимают 29% респондентов, 38% относятся к нему негативно. Победу Трампа прогнозируют 26% участников опроса, Байдена — 9%.

Респондентам, ответившим, что они знают Байдена, задавали вопрос, победа какого кандидата окажется благоприятнее для России. Из 49% участников, осведомлённых об участии бывшего вице-президента в выборах, 34% считают, что для Москвы нет никакой разницы, кто победит. 10% полагают, что для России выгоднее победа Трампа, 1% респондентов заявили, что победа Байдена станет полезной для РФ, 4% ответить не смогли.

Выборы в США прошли 3 ноября, более 100 миллионов американцев проголосовали досрочно. Результат до сих не определён. Процесс подсчёта голосов в нескольких ключевых штатах затянулся и принял скандальный оттенок. Как передавал NEWS.ru, Трамп намерен в судебном порядке оспорить итоги подсчёта голосов в штатах, где Байден вырвался вперёд в последний момент.