На 10 тысяч дом не купишь: сколько денег получат пострадавшие жители Орска

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Из-за разрушения дамбы в Орске Оренбургской области были затоплены около 7000 домов. Сотрудники экстренных служб эвакуировали из зоны бедствия более 2600 человек. NEWS.ru поговорил со специалистами и узнал, насколько велики масштабы разрушений и будет ли выплачена компенсация местным жителям.

Когда случился прорыв дамбы в Орске

В минувшую пятницу, 5 апреля, в Орске произошел прорыв дамбы. Судя по опубликованным видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути. Через три дня, 8 апреля, дамба прорвало в другом месте, вода начала подступать к частным жилым домам.

К утру 8 апреля в Оренбургской области оказались затопленными более 10 тысяч жилых домов. В Орске объявили режим ЧС федерального масштаба. Известно о четырех погибших. В отдельных районах города провели массовую эвакуацию. Глава МЧС Александр Куренков называл ситуацию в Орске критической. Днем 9 апреля власти города заявили, что пик паводка прошел.

Какова обстановка в Орске сегодня

По данным мэра Орска Василия Козупицы, к 10 апреля остаются подтопленными 6793 жилых дома. Эвакуировано 2616 человек, в том числе 681 ребенок. В 15 пунктах временного пребывания размещены 1376 человек, в том числе 228 детей. Свободных мест, как утверждает глава города, достаточно. В ликвидации ЧС задействовано 1760 человек, более 300 единиц техники, 53 плавсредства.

Как рассказала NEWS.ru работающая на месте волонтер Алина, многие эвакуированные люди разъехались к родственникам, друзьям и знакомым.

«Есть люди, которые пускают к себе в квартиры бесплатно тех, кто нуждается в жилье. Людям оказывают гуманитарную, медицинскую, психологическую помощь, также идут работы по приему заявлений и выплатам компенсаций. Гуманитарную помощь могут получить не только те, кто размещен в пунктах временного пребывания, но и эвакуированные, проживающие у родственников, знакомых и так далее. Они обращаются либо в ближайшие ПВР, либо в центральные пункты сбора гуманитарной помощи», — отметила она.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Как рассказывает мэр города Василий Козупица, уровень воды падает в разных районах по-разному: «В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, мы можем ожидать, что вода начнет убывать». В региональном управлении МЧС также заявили, что вода в Орске начала уходить и ситуация стабилизировалась.

Как орчане устроили митинг

Вечером 8 апреля в Орске более сотни местных жителей собрались у здания администрации города. К ним вышли мэр Василий Козупица и вице-губернатор Игорь Сухарев. Пострадавшие высказали претензии, связанные с размерами компенсаций, мародерами, проблемами с продовольствием, а также планами восстановления разрушенной дамбы.

Одна из претензий орчан была адресована главе МЧС Александру Куренкову, который в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что «эвакуация была объявлена неделю назад», а жители города «думали, что это шутки какие-то». По данным местных СМИ, эвакуацию объявили за несколько часов до прорыва дамбы.

Часть собравшихся пригласили в администрацию, там их помимо городских чиновников встретили областные во главе с губернатором Оренбуржья Денисом Паслером, который пообещал вдвое повысить размеры региональных компенсаций и восстановить разрушенную инфраструктуру.

Находившаяся 8 апреля в Орске депутат Госдумы Нина Останина заявила NEWS.ru, что пострадавшие от паводка люди вышли на улице из-за отсутствия должного диалога с властями. По ее оценкам, в протестах приняли участие около трех тысяч человек.

«Обычно большая беда сплачивает, но здесь она разделила людей. В зоне затопления представителей властей нет, но там остались обычные люди. И понятно, что помощь им будет оказана, но диалога не хватает. Это и вывело людей на митинг", — заявила парламентарий.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Можно ли будет жить в затопленных домах

Как отметила волонтер Алина, говорить о состоянии жилых домов в Орске пока рано, масштабы потерь будут видны после полного схода воды.

С ней согласен ректор Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александр Карпик. По его мнению, после отступления воды необходимо провести «инвентаризацию того, что есть, анализы состояния зданий и их пригодности для жизни». При этом он предположил, какие строения, скорее всего, пострадают от наводнения больше.

«Если дома кирпичные, это [восстановление] возможно. Если они ветхие, это нереально, придется делать большие вложения», — подчеркнул Карпик в беседе с NEWS.ru.

Специалист по управлению городским хозяйством, профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев полагает, что, скорее всего, большинство затопленных домов в Оренбургской области можно будет сохранить.

«В подавляющем большинстве случаев [пострадало] частное жилье — односемейные дома. Фундаменты точно будут подмыты, но это, как правило, не вопрос сноса. Подавляющая доля этого жилья подлежит восстановлению. Ремонтные работы будут нужны, потому что там пришли в негодность полы, мебель и отделка, но конструктивные элементы, скорее всего, не разрушатся», — заявил NEWS.ru Сергей Сиваев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как будут компенсировать потерянное жилье

По словам мэра Василия Козупицы, жители Орска, которые лишились жилья из-за наводнения, получат выплаты по рыночной стоимости: «Каждому, кто утратил свое жилье, будут сделаны выплаты по стоимости строительства одного квадратного метра».

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заверил пострадавших жителей Оренбургской области, что они смогут провести ремонт жилья с помощью муниципалитета или самостоятельно после получения компенсации. По его словам, компенсация на восстановление домов будет рассчитана в объеме 7000 рублей за квадратный метр.

Также министр уточнил, что «житель принимает решение: сам ли он будет делать [ремонт] или примет решение работать с муниципалитетом». Помимо этого, Файзуллин отметил, что тем, чье жилье признают полностью утраченным, заплатят компенсацию в размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Руководитель Государственного юридического бюро Оренбургской области Наталья Панфилова добавила, что в Орске смогут получить выплаты не только те люди, чье имущество было затоплено, но и оказавшиеся в зоне эвакуации.

«Основание для получения единовременной выплаты не только сам факт затопления жилого помещения, но и оторванность человека от привычного места работы либо инфраструктуры. Поэтому можно подать заявление, даже будучи жильцом четвертого этажа», — цитирует Панфилову портал «Урал56».

Она добавила, что зона эвакуации и подтопления — это юридически одно и то же. Поэтому даже жители эвакуированных городских кварталов, живущие на высоких этажах, могут обратиться за выплатой в МФЦ или через госуслуги в личном кабинете.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Какие компенсации жителям Орска предлагают сейчас

Изначально пострадавшим от наводнения обещали региональные выплаты: единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей на человека, за частично утраченное имущество первой необходимости — 25 тысяч, в случае полностью утраченного имущества первой необходимости — 50 тысяч. 6 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение удвоить выплаты до 20 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

После протестов жителей Орска 8 апреля мэр города Василий Козупица заявил, что «по 100 тысяч рублей получат все члены семьи, и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды». Градоначальник добавил, что «более 200 орчан уже воспользовались этим правом».

«По поручению губернатора рассматриваем возможность компенсировать людям плату за съем жилья. При необходимости можно уйти на кредитные каникулы. Пострадавшим от чрезвычайной ситуации на период ЧС приостановят начисление платы за коммунальные услуги, штрафы и пени», — заявил Козупица после митинга жителей Орска.

Также власти пообещали выдать компенсации работодателям, приостановившим работу из-за паводка, на выплату сотрудникам зарплаты. Людям, которых переселили из подтопленного жилья в гостиницы, санатории и общежития, компенсируют расходы на аренду, но не более 10 тысяч рублей ежемесячно в течение полугода.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Грозят ли Орску эпидемии

Профессор ВШЭ Сергей Сиваев опасается, что в Орске и других подтопленных поселениях Урала может начаться эпидемия.

«Сейчас относительно тепло, а в частном секторе, как правило, проживает большое количество живности. Поэтому, думаю, что эпидемиологическая ситуация будет непростой. Это известная проблема, к ней надо внимательно относиться», — добавил Сиваев.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Оренбургской области нужно сформировать запас лекарств и вакцин, а также усилить контроль за качеством питьевой воды. По ее словам, в регионе уже начали делать прививки от гепатита А.

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