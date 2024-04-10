Наводнение в Орске: последние новости 10 апреля, ушла ли вода, гибель собак

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Вода в Орске после прорыва дамбы начала уходить, сообщили в ГУ МЧС. Какие еще последние новости о наводнении известны сегодня, что будет с жилыми домами?

Убывает ли вода в Орске

Мэр Орска Василий Козупица в эфире канала «Россия 24» сообщил, что пик паводка в Орске прошел и есть надежда, что вода начнет убывать. По его словам, об этом позволяет говорить снижение уровня воды в реке Урал.

«Вода падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать», — рассказал Козупица.

В ГУ МЧС также заявили, что вода в Орске начала уходить, ситуация стабилизировалась. Спасатели сейчас в основном выполняют гуманитарную миссию.

Что будет с жилыми домами в Орске

Ирек Файзуллин на совещании в городской администрации сообщил, что все жилые дома в Орске после паводка будут обследованы. При этом он отметил, что, пока вода в городе не сойдет, последствия оценить тяжело.

Подтоплено 6793 жилых дома. От воды освободились 136 жилых домов.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Какая сейчас обстановка в Оренбуржье

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин прибыл в Оренбургскую область в связи с паводками. Также глава Минстроя посетит Курганскую и Тюменскую области. Будет проведен анализ и дана оценка ситуации, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

«Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — говорится в сообщении.

Глава МЧС России Александр Куренков совершил облет подтопленных территорий в Оренбургской области. В пресс-службе ведомства заявили, что вместе с главой министерства обстановку с воздуха оценили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава региона Денис Паслер.

По данным Telegram-канала Mash, более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбуржье. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.

«Больше 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбургской области. Всех их оставили хозяева во время эвакуации, большинство сидели на цепи и физически не могли спастись от потопа. До сих пор спасатели, волонтеры и неравнодушные местные продолжают объезжать затопленные участки на лодках в поисках животных, которых еще можно вытащить. Говорят: с кошками и собаками попроще — оголодавшие, испуганные и измученные, они охотно идут на руки. С крупнорогатыми сложнее — приходится силой тащить животину из воды, используя тросы, камни и палки», — пишет Mash.

Канал уточнил, что в день удается спасти около 100 животных.

«В день удается спасти около 100 животных, но оставлять их негде — не хватает ни денег, ни пунктов размещения. Хозяев найти сложно. Часть четвероногих люди оставляют у себя, остальных — где примут или отправляют коллегам в соседние регионы. Деньги на это собирают всей областью, и большую часть из них жертвуют местные, которые сами остались без жилья», — говорится в публикации.

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