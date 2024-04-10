Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 апреля, видео

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала две видеозаписи, как панда Катюша пыталась сбежать из большого вольера. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша пыталась убежать

Акулова показала кадры, как маленькая панда самостоятельно передвигает свою поилку и обычный стул, чтобы можно было сбежать из вольера. Катюша была очень занята исследованием новых предметов, что даже не обращала внимания на листья бамбука.

«А-а-а!!! Караул. Побег. Эта умница сегодня догадалась выдвинуть поилку и сбежать. Очень умная деваха растет. Настоящая Катерина», — подписала видео директор столичного зоосада.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале отметили, что Катюша в таком юном возрасте уже смогла запомнить, как можно выйти из данного помещения.

«Какая молодец, это же надо, запомнила, как выбираться, и теперь реализует, передвигая предметы в разные стороны. А как мило в конце видео она подбегала к оператору, это просто очень нереально милые кадры с прекрасным маленьким медвежонком»;

«Правильно, стульчик себе присмотрела, а то какие-то бревна ставят в вольер. Немного повзрослела, и теперь можно себе мебель присмотреть и планировку новую в большом вольере задумать»;

«Вот это хулиганка растет! Уже и стульчик подставляет дверь открыть. Глаз да глаз нужен, ищи ее потом по всему зоопарку. Куда-нибудь заберется, и не достать будет эту маленькую и пухленькую умницу», — писали подписчики гендиректора Московского зоопарка.

Что Акулова рассказала про маму-панду Диндин

Светлана Акулова в интервью изданию «Москва 24» рассказала, что панда Диндин оказалась мудрее людей в вопросе воспитания Катюши.

«У нас получилась очень харизматичная и характерная леди. Мы этому рады, что у нее есть характер и свое мнение. Оказалось, что Диндин мудрее нас, людей. Она не давит на нее. Сначала она показывала, как правильно ложиться спать, потом еще какие-то хитрости. Представляете, животное вырабатывало стратегию», — рассказала она.

Как получилось подружить Диндин и Жуи

По словам Акуловой, перед зачатием Катюши зоологи приняли решение менять пандам вольеры, чтобы те привыкали к запаху друг друга.

«Зоологи меняли пандам вольеры. Жуи должен был пожить у Диндин, Диндин — у Жуи, чтобы они познакомились запахами. То есть панды уже чувствовали эти запахи и были предварительно знакомы друг с другом», — пояснила она.

Руководитель столичного зоосада отметила, что Жуи не сразу понял, что нужно делать, когда впервые встретил Диндин.

«Диндин была готова, как все девочки, она уже ждала своего принца. И когда наши киперы открыли вольер, то Жуи вошел и не сразу понял, что нужно делать, сел есть бамбук», — рассказала Светлана Акулова.

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