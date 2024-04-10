Глава Минстроя прибыл в пострадавший от паводков Орск

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Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин осмотрел зону подтопления в Орске

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин прибыл в пострадавший от паводков Орск Оренбургской области, передает ТАСС. Глава Минстроя проведет совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, а также посетит Курганскую и Тюменскую области.

Будем отрабатывать вопросы взаимодействия федерального уровня с регионом в части восстановительных работ, — сказал Файзуллин журналистам.

Президент России Владимир Путин принял решение отправить в пострадавший регион министра строительства после телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что главе Минстроя предстоит встретиться с местными жителями и рассказать им о намеченной работе по восстановлению жилья и инфраструктуры.

В МЧС тем временем заявили, что главными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. Отмечается, что по всей стране на сегодняшний день подтоплено более 10 тысяч домов.

Утром 10 апреля в правительстве Оренбургской области сообщили, что в шести муниципальных образованиях и в 14 населенных пунктах фиксируется спад воды. Также отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду.