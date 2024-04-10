Вода отступает из затопленного Оренбуржья Власти Оренбургской области заявили о спаде воды в регионе

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В шести муниципальных образованиях и в 14 населенных пунктах Оренбургской области фиксируется спад воды, сообщили в правительстве региона. Также отмечается уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду.

За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населенных пунктах. От воды освобождено 38 жилых домов, 492 приусадебных участка, — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков. Эвакуировано 7703 человека, в том числе 1707 детей, сообщили власти.

Накануне в Оренбургскую область по поручению президента страны Владимира Путина вылетел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Также он посетит Курганскую и Тюменскую области. Будет проведен анализ и дана оценка ситуации, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий по ликвидации последствий паводков.

Между тем власти Курганской области обратились к жителям региона за помощью в укреплении дамбы. В пресс-службе регионального правительства заявили, что работы по ремонту плотины ведутся на протяжении нескольких дней с применением спецтехники и волонтеров.