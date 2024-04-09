Глава Минстроя вылетел в Оренбургскую область Министр Файзуллин вылетел в Оренбургскую область по поручению президента

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область, сообщает пресс-служба ведомства. Также глава Минстроя посетит Курганскую и Тюменскую области. Будет проведен анализ и оценка ситуации, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин по поручению президента РФ Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение командировать Файзуллина в зону стихийного бедствия. Министр сообщит жителям о намеченной работе по восстановлению жилья и инфраструктуры.

Власти Оренбургской области на фоне введения режима ЧС регионального характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь.

Тем временем власти Курганской области обратились к жителям региона за помощью в укреплении дамбы. Работы по ремонту плотины ведутся на протяжении нескольких дней с применением спецтехники и волонтеров, которые наполняют мешки с песком для устранения разрыва в теле конструкции. Как подчеркнули в правительстве, помощь волонтеров требуется круглосуточно.