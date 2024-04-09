Власти обратились к курганцам с важным заявлением Власти Курганской области попросили жителей помочь с укреплением дамбы

Власти Курганской области обратились к жителям региона за помощью в укреплении дамбы. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, работы по ремонту плотины ведутся на протяжении нескольких дней с применением спецтехники и волонтеров, которые наполняют мешки с песком для устранения разрыва в теле конструкции.

Сегодня особенно нужны рабочие руки и помощь волонтеров по наполнению мешков с песком для устранения разрывов в теле дамбы. <...> Если у вас есть возможность — внесите свой вклад в общее дело! <...> Очень важна любая помощь!— сказано в сообщении.

Укрепление дамбы ведется в районе Кировского моста и вблизи пляжа Бабьих песков. Как подчеркнули в правительстве, помощь волонтеров требуется круглосуточно.

Ранее депутат Государственной думы Василий Пискарев заявил, что пострадавшим от паводка в Оренбургской области помогает вся страна. По его словам, партия «Единая Россия» передала жителям затопленных территорий более 20 тонн гуманитарной помощи. На месте работают добровольцы и волонтеры из соседних субъектов. Пискарев подчеркнул, что в пострадавших районах также расширена группировка сил МЧС России.