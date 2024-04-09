Власти Орска сообщили о пройденном пике паводка Мэр Козупица: пик паводка в Орске прошел

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Пик паводка в Орске прошел, заявил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, уровень реки Урал начал опускаться и можно ожидать, что вода скоро начнет убывать.

Вода падает в разных районах по-разному. В Старом городе — почти на метр, в 6-м микрорайоне — до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать, — сказал градоначальник.

Утром во вторник, 9 апреля, сообщалось, что уровень воды в реке Урал за сутки поднялся на 25 сантиметров и достиг почти девяти метров. Согласно данным регионального гидрометцентра, опасной считается отметка в 9,3 метра.

Тем временем глава МЧС России Александр Куренков совершил облет подтопленных территорий в Оренбургской области. Вместе с ним обстановку с воздуха оценили полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава региона Денис Паслер.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вопрос паводков в российских регионах остается в центре внимания президента РФ Владимира Путина. По его словам, ситуация остается сложной, проводится напряженная работа муниципального, районного, регионального руководства с населением.