Бунт в затопленном Орске? Что происходит в городе, почему люди недовольны

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Пострадавшие от потопа жители Орска вышли с протестом на главную площадь города. Что там происходит, чем недовольны люди, что говорят власти и как помогают жителям?

Что сейчас происходит в Орске

Более сотни горожан вышли к памятнику Ленину на Комсомольской площади Орска для записи видеообращения к президенту Владимиру Путину. Они просят главу государства о помощи и критикую мэра Орска Василия Козупицу и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», на площади присутствуют полицейские. Они потребовали от собравшихся покинуть площадь и настаивают, что митинг незаконный, а участие в нем повлечет ответственность.

8 апреля прокуратура Оренбургской области опубликовала предостережение, призывая людей воздержаться от участия в несогласованных массовых мероприятиях.

«Путин, помоги», — скандируют люди у памятника Ленину.

Чем недовольны люди, из-за чего протесты

Telegram-канал Mash пишет, что собравшиеся люди недовольны местными властями и размером компенсации за потерянное при наводнении имущество. Размер компенсации составляет 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и 100 тысяч — за полную.

Как сообщает РБК, мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к людям на Комсомольской площади, которые потребовали его отставки.

«Люди требовали, чтобы мэр ушел в отставку. Остальные вопросы — как нам жить, где, у многих же дети. Ответа не было ни одного. Нам сказали, чтобы мы создали инициативную группу [для общения с администрацией]», — рассказала одна из участниц митинга.

Telegram-канал SHOT приводит главные вопросы к мэру Василию Козупице: почему 3 апреля он заявил, что дамба «проходит проверку на прочность», когда будет создана специальная комиссия по оценке ущерба и когда люди смогут вновь нормально жить в собственных домах и квартирах?

Возмущение людей вызвали также заявления главы МЧС Александра Куренкова, который сказал, что эвакуация в городе была объявлена за неделю до прорыва дамбы, однако люди не прислушались к требованиям властей. На самом деле, по данным 56.RU, частичная эвакуация Орска была объявлена только 5 апреля, после первого прорыва дамбы. До этого 3 апреля Козупица лично инспектировал объект и утверждал, что угрозы наводнения нет и дамба «проходит первую и серьезную проверку на прочность».

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Как началась работа инициативной группы

Как пишет канал «Осторожно, новости», часть людей, собравшихся на площади, смогла зайти внутрь мэрии — там проходит встреча инициативной группы с руководством Оренбургской области. Жителей заверили, что они получат выплаты за пострадавшее имущество в полном объеме.

При этом вход в мэрию был заблокирован двумя полицейскими машинами.

Переговоры с горожанами начались с конфликтной ситуации: губернатор Денис Паслер вышел к инициативной группе и потребовал убрать телефоны и не снимать происходящее. В итоге жители смогли сохранить видеофиксацию.

«Уважаемые орчане, все точно знают ваши тревоги. У нас в Оренбурге сейчас происходит то же самое. Я точно так же лишилась, как и вы, своего жилья. Поэтому не надо говорить, что вы здесь, орчане, самые пострадавшие!» — объявила инициативной группе представитель областных властей к недовольству собравшихся.

Как пишет РБК, губернатор Паслер сказал горожанам, что «проще всего взять, найти кого-то одного, кто во всем виноват», и «превращаться в неуправляемую толпу». Он поставил собравшимся в пример тех орчан, которые свои деньги тратят, чтобы «кормить своих, поить».

«Вот это настоящие патриоты нашей страны. И куча, к сожалению, начала появляться на этой проблеме других», — заявил губернатор.

Какая ситуация с наводнением в Орске, что делают власти

Уровень воды в районе Орска снизился к утру 8 апреля на 9 сантиметров и составил 963 см (притом что дамба была рассчитана на 5,5 м высоты воды). Директор АО «Спецстрой» Сергей Комаров, участвовавший в постройке дамбы, назвал причину прорыва плотины за миллиард рублей.

«Грызуны могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу», — заявил он в эфире программы «Время покажет».

Между тем Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при поведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ) и о халатности (ст. 293 УК). Виновным грозит до семи лет лишения свободы. Согласно заявлениям властей, ситуация начнет стабилизироваться не ранее 20 апреля. Области нанесен значительный материальный ущерб.

Пресс-служба губернатора Оренбургской области объявила, что с 8 апреля начнутся выплаты компенсаций для пострадавших, принято уже более 6,4 тыс. заявлений.

Минобороны РФ объявило, что по просьбе Паслера для оказания помощи в Орск будут направлены военные инженеры из Ясненского ракетного соединения. Военнослужащие помогут восстановить дамбу и обеспечить пострадавших гумпомощью. Кроме того, «Российская газета» пишет, что помощь Орску организуют волонтеры Народного фронта и его молодежного крыла.

Также к помощи Орску подключился рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он заявил, что его фонд закупит гумпомощь для пострадавших, скоро в город отправят фуру.

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