«Внаглую растаскивают вещи»: как мародеры мешают эвакуации жителей Орска

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Жители Орска жалуются на мародеров, которые грабят покинутые из-за затопления дома и тем самым мешают эвакуации оставшихся орчан. Как страдают из-за преступников жители затопленного города, борются ли с мародерами власти?

Что известно о мародерах в Орске

Жители 6-го микрорайона Орска рассказали журналистам, что не могут покинуть свои дома и эвакуироваться из-за мародёров. По их словам, в городе находятся те, кто в тяжелую минуту вместо помощи окружающим обворовывают дома соседей и магазины.

«Мы не уедем из домов, мародеры! Мы будем [оставаться] до последнего! Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас внаглую [имущество] растаскивают! У нас залазают! [Алкомаркет] обворовали, в дома залезли с лодочек и просто обворовывают дома», — рассказала жительница города корреспонденту SHOT.

В свою очередь Telegram-каналы опубликуют видеозапись, где местный житель поймал мародера на месте преступления.

А 7 апреля житель Орска Вадим рассказал NEWS.ru, что главной проблемой города на фоне прорыва дамбы стали мародеры. Он подчеркнул, что эвакуированные граждане находятся в безопасности — их разместили в зданиях школ.

«С продуктами все нормально вроде. Эвакуированных разместили по школам. Главная беда — мародеры, они уже обнесли несколько домов. В районе ОЗТП в школе есть шестимесячный ребенок, он в безопасности. Но, как рассказывают, нужно помочь малышке», — отметил Вадим.

7 апреля президент России Владимир Путин поручил обеспечить соблюдение правопорядка в зоне паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он потребовал организовать охрану имущества граждан.

Что известно о протестах в Орске

8 апреля более сотни горожан вышли к памятнику Ленину на Комсомольской площади Орска для записи видеообращения к президенту Владимиру Путину. Они просят главу государства о помощи и критикую мэра Орска Василия Козупицу и губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Полицейские потребовали от собравшихся покинуть площадь и настаивают, что митинг незаконный, а участие в нем повлечет ответственность. Мэр Орска Василий Козупица и представители администрации вышли к людям на Комсомольской площади, которые потребовали его отставки.

8 апреля прокуратура Оренбургской области опубликовала предостережение, призывая людей воздержаться от участия в несогласованных массовых мероприятиях.

Сообщается, что собравшиеся люди недовольны местными властями и размером компенсации за потерянное при наводнении имущество. Размер компенсации составляет 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и 100 тысяч — за полную.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

«Люди требовали, чтобы мэр ушел в отставку. Остальные вопросы: как нам жить, где, у многих же дети. Ответа не было ни одного. Нам сказали, чтобы мы создали инициативную группу [для общения с администрацией]», — рассказала одна из участниц митинга.

Отмечается, что у жителей три претензии к Паслеру: почему 3 апреля он заявил, что дамба «проходит проверку на прочность», когда будет создана специальная комиссия по оценке ущерба и когда люди смогут вновь нормально жить в собственных домах и квартирах?

Возмущение людей вызвали также заявления главы МЧС Александра Куренкова, который сказал, что эвакуация в городе была объявлена за неделю до прорыва дамбы, однако люди не прислушались к требованиям властей. На самом деле, по данным 56.RU, частичная эвакуация Орска была объявлена только 5 апреля, после первого прорыва дамбы. До этого 3 апреля Козупица лично инспектировал объект и утверждал, что угрозы наводнения нет и дамба «проходит первую и серьезную проверку на прочность».

Как волонтеры спасают брошенных животных в Орске

Накануне МЧС по Оренбургской области в своем Telegram-канале опубликовало видео спасения животных из затопленного микрорайона в Орске.

Как сообщают спасатели, проблема с оставленными животными очень серьезная. Начальник поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» МЧС РФ Андрей Туманов предупредил, что домашним и сельскохозяйственным животным грозит большая опасность.

Как пишут СМИ, испуганные собаки не сопротивляются спасателям, послушно сидят на руках и в лодках. Многие жители затопленных районов Орска отказываются эвакуироваться без своих любимцев.

Readovka рассказала о спасении кошки в залитом водой Новотроицке: спасателям пришлось пробить крышу почти полностью затопленного гаража, где она пыталась спрятаться.

В группе во «ВКонтакте» «Помощь бездомным животным города Орска» волонтеры координируют свои усилия. На заглавной странице закреплен пост с большим количеством адресов, где находятся животные, нуждающиеся в спасении, среди них кошки и собаки.

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