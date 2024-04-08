«Барин и челядь»: за что в Сети раскритиковали губернатора Дениса Паслера

Фото: Пресс-служба МЧС РФ

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер и Александр Куренков (слева)

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер привлек внимание россиян своим высказыванием при общении с пострадавшими от паводка жителями Орска. Чем губернатор вызвал гнев орчан, как ему ответили россияне в Сети, как он пришел на свой пост?

Чем губернатор Паслер вызвал гнев жителей Орска

В Telegram стало вирусным видео, в котором губернатор Паслер общается с инициативной группой пострадавших от наводнения жителей Орска.

«Телефоны все убрали!» — командным тоном объявил Паслер собравшимся.

Люди не подчинились, заявив, что иначе они не докажут, что власти обещали им какую-либо помощь. Тогда губернатор укорил собравшихся с в эгоизме, поставив в пример себя и других жителей Орска.

«Я приехал и нахожусь все дни вместе с вами. Смотрю, как множество орчан уже купили лодки, у кого-то были свои — ездят спасают в прямом смысле этого слова. Первый раз за 5 лет взял отпуск и не пошел. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять не смог. У меня нет возможности ни поспать, ни помыться», — пожаловался губернатор Оренбуржья.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ Александр Куренков, Денис Паслер

По словам Паслера, в данной ситуации «проще всего взять и найти кого-то одного виновного». Он призвал пострадавших от наводнения «сплотиться всем вместе, пережить, а потом, выйдя из этой ситуации, стать сильнее».

Ранее глава МЧС Александр Куренков вызвал гнев жителей Оренбуржья, заявив, что об эвакуации якобы объявили за неделю, а они не хотели уезжать. На самом деле мэр Орска Василий Козупица 3 апреля заявлял, что «угрозы прорыва дамбы нет». И в результате эвакуация была объявлена только после прорыва плотины 5 апреля. Паслер ушел от комментариев по данной теме, заявив, что ему самому «много чего приписывали, чего он не говорил».

«Мне сложно говорить касательно того, что говорит министр, он большой руководитель. Это еще отдельная история — говорил, не говорил. Но не в этом же суть, что говорил министр. Он же вчера приезжал, завтра приедет. Он сильно переживает», — заверил собравшихся Паслер.

Какие меры приняли власти из-за паводка в Оренбуржье

На встрече с инициативной группой в Орске губернатор заверил, что выплаты пострадавшим не ограничатся объявленными ранее суммами в 50 тысяч и 100 тысяч рублей за частично или полностью потерянное имущество. Денис Паслер заявил, что при введении режима ЧС в Оренбуржье была заложена сумма в 21 млрд рублей, которая учитывает количество домов, их площадь и цену.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

«Разовую выплату уже получили около 650 человек, на этой неделе выплатят 16 тысячам», — заявил губернатор.

В среднем на такое количество выплаты составят по 1,25 млн рублей. Кроме того, власти Оренбуржья заверили, что не будут выставлять счета за ЖКХ жителям подтопленных паводком территорий.

Кроме того, Паслер обещал горожанам новую дамбу взамен той, что не выдержала воды.

«Построим новую дамбу, сделаем проект полноценный. Уже мы понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу», — заявил губернатор.

Что ответили Паслеру россияне

В Сети поведение губернатора Оренбургской области вызвало живое внимание. Политолог Сергей Марков предположил, что губернатор на видео «не вполне контролирует себя».

«С этим „убрали все телефоны“ он войдет, возможно, в историю», — отметил Марков.

В комментариях у политолога дали суровую оценку Паслеру.

«В одном видео отношение барина к челяди. Вот она — исконность, крепостные», — написал Дмитрий.

«Зачем телефоны-то отключать? Взятку, что ль, просить будет?» — задается вопросом Андрей Панкратов.

«Он всегда грубо разговаривает с нижестоящими. Говорят, когда он пришел, то даже тыкал старшим по возрасту», — отмечает Людмила Васильевна.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ Денис Паслер (слева)

Кто такой Денис Паслер

«ФедералПресс» отмечает, что Денис Паслер в свои 45 лет является одним из самых молодых губернаторов в России. Кроме того, он в 2012 году в 33 года стал самым молодым председателем правительства Свердловской области.

Паслер — сын крупного предпринимателя из Североуральска Владимира Паслера, который был владельцем большого транспортного бизнеса и умер в 2017 году. К этому времени его сын уже был успешным бизнесменом и политиком. В 2005 году (в 27 лет) Денис Паслер возглавил крупнейшую компанию-поставщика газа в Свердловской области ЗАО «Газэкс», через пять лет возглавил ОАО «Екатеринбурггаз», а в 2017 году стал председателем правления и гендиректором энергетического гиганта ПАО «Т Плюс» (48 тыс. сотрудников, чистая прибыль в 2019 году — 16,4 млрд рублей).

Параллельно развивалась его политическая карьера. В марте 2019 года президент Владимир Путин назначил Паслера губернатором Оренбургской области на смену Юрию Бергу.

Паслер был дважды женат, состоит в отношениях с Еленой Герц, владелицей медицинского центра «Аксиома Здоровье».

В апреле 2023 года губернатор Паслер отметился в СМИ поддержкой неоднозначного законопроекта об «эвтаназии» уличных и бродячих животных, которые проявляют агрессию. Поводом стала гибель в Оренбурге ребенка, на которого напала стая собак

Читайте также:

Бунт в затопленном Орске? Что происходит в городе, почему люди недовольны

Хаски, кошки, свиньи-релоканты: как спасают животных от наводнения на Урале

Спасение хаски, мародеры, паводок: новости о наводнении в Орске 7 апреля