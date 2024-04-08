В Госдуме раскритиковали власти Орска из-за плохой работы в паводок Депутат Останина: жители Орска вышли на митинг, потому что власти игнорируют их

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Нина Останина, находящаяся сейчас в Орске, заявила NEWS.ru, что людям, пострадавшим от паводка, не хватает диалога с властями, поэтому они вышли на митинг. Она добавила, что на улицы города вышли около трех тысяч человек, что совсем не типично для города.

Оценивая работу властей, могу сказать, что обычно большая беда сплачивает, но здесь она разделила людей. В зоне затопления представителей властей нет, но так остались обычные люди. И понятно, что помощь им будет оказана, но диалога не хватает. Это и вывело людей на митинг, — заявила она.

Останина рассказала, что в ходе митинга были окружены толпой людей и полицейскими. В такой ситуации глава города Василий Козупица не мог нормально говорить.

Рядом с ним стоял замгубернатора Игорь Сухарев. Они сделали беспомощный вид, хотя в каждой полицейской машине есть громкоговоритель, который можно было бы использовать. В итоге люди начали трудно скандировать: «Позор! Позор!». На этом акция и закончилась, — сообщила Останина.

Ожидается, что ситуация с паводками в регионе стабилизируется после 20 апреля. Пик затопления придется на 10 апреля.

Ранее Козупица заявлял, что вода сойдет в течение двух-трех недель. Сейчас же, по его словам, ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону.