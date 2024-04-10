Стало известно, сколько оренбуржцам заплатят за разрушенное паводком жилье Жителям Оренбуржья выделят по семь тысяч рублей за «квадрат» разрушенного жилья

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Компенсация на ремонт и восстановление жилья, разрушенного паводком в Оренбургской области, будет рассчитана в объеме семь тысяч рублей за квадратный метр, передает ТАСС слова главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Он добавил, что в некоторых регионах присутствует еще и внебюджетная поддержка. Всего, согласно данным правительства региона, стихия затронула 79 населенных пунктов. Подтопленными оказались 12 817 жилых домов.

Эта ставка работает по всей территории нашей страны — это семь тысяч рублей на квадратный метр. Это восстановление, ремонт помещений, которые подверглись ущербу, — сказал Файзуллин.

Файзуллин прибыл в пострадавший от паводков Орск, чтобы провести совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры. Позже он намерен посетить Курганскую и Тюменскую области. В командировку министра отправил президент Владимир Путин после того, как пообщался с главой пострадавшего региона.

Ранее в МЧС сообщили, что в затопленном Орске начала отбывать вода. Мэр Орска Василий Козупица пояснил, что об этом позволяет говорить снижение ее уровня в реке Урал. Спасатели сейчас в основном выполняют гуманитарную миссию.