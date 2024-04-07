Вакцинация против вирусного гепатита А началась в зоне паводка в Оренбуржье Роспотребнадзор: в Оренбургской области началась вакцинация от гепатита А

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Оренбургской области нужно сформировать запас лекарств и вакцин, в регионе уже начали делать прививки от гепатита А, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на оперативном совещании по ситуации в области после паводков и прорыва дамбы. По ее словам, нужно усилить контроль за качеством питьевой воды.

Глава ведомства отметила, что в медучреждениях должен быть сформирован необходимый коечный фонд, запас медпрепаратов и вакцин, — говорится в сообщении.

Попова добавила, что жители Оренбургской области стали получать прививки от гепатита А. Также в регионе уже создан запас вакцин против кори. Ситуация находится под постоянным контролем, в случае необходимости могут быть внесены коррективы в работу властей и экстренных служб, передает ТАСС.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков, возглавивший операцию по ликвидации последствий аномальных паводков и прорыва дамбы в Оренбургской области, заявил о критическом характере ситуации в регионе. По его словам, подтоплены свыше 4,5 тысячи домов и столько же приусадебных участков.

До этого в мэрии Орска заявили, что после прорыва дамбы погибли четыре человека. Уточняется, что у двоих произошел сердечный приступ, еще одна смерть наступила по естественным причинам, в четвертом случае к летальному исходу привел суицид.