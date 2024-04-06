Стало известно о повышении размера компенсации пострадавшим в Орске Выплаты пострадавшим от паводка в Орске увеличат в два раза

Фото: МЧС России/ТАСС

Выплаты жителям Орска, пострадавшим в результате паводка, увеличат в два раза, такое решение принял губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В пресс-службе правительства региона РИА Новости рассказали, что первостепенной задачей является эвакуация населения в безопасные места. До этого региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей на человека.

Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза, — приводятся слова Паслера.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности по факту прорыва дамбы в Орске. До этого прокуратура Оренбургской области направила в Следственный комитет материалы проверки, добавили в ведомстве. Ее ход и результаты контролирует прокурор региона Руслан Медведев.

Власти региона сообщили, что дамба разрушена только в том месте, на которое приходится наибольшая нагрузка от потока воды. Разрушения составляют не более 10 метров при протяженности объекта в несколько километров.