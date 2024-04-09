Рекордный паводок в России, новости 9 апреля: Оренбург уходит под воду

Фото: Сергей Медведев/ТАСС

Эвакуация местных жителей в Оренбургской области

Жителей Оренбурга призывают срочно эвакуироваться из-за повышения уровня реки Урал, в городе работает тревожная сирена. Что сейчас происходит в городе, каким районам угрожает паводок, как складывается ситуация в Орске, какие еще регионы под угрозой?

Что происходит в Оренбурге, какие районы топит

Уровень воды в реке Урал к 9 апреля поднялся еще на 25 см — до 897 см. До опасного уровня осталось 33 см, сообщили местные власти. Руководство города предполагает, что в ближайшие сутки паводок затопит несколько районов Оренбурга, в том числе населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Кузнечный и Нежинка; кроме того, в зоне подтопления находятся дачные массивы, расположенные в поймах рек Урал и Самара. Мощные потоки воды идут и по другим рекам — железобетонный мост через реку Боровку в поселке Паника смыло течением.

Местные жители рассказали Telegram-каналу Mash, что сильнее всего паводок ударил по микрорайонам Форштадт, Кузнечный и Овчинный Городок. Также сильные подтопления в СНТ «Дубовая роща» и «Дубки».

В 10:40 по местному времени (08:40 в Москве) в Оренбурге прозвучала сирена. Власти призвали всех, кто находится в зоне возможного подтопления, немедленно эвакуироваться.

Что сейчас происходит в Орске

Мэр Орска Василий Козупица сообщил о снижении уровня воды в реке Урал на 39 сантиметров. В зоне подтопления по-прежнему остаются 260 улиц и 6929 жилых домов. При этом пик паводка ожидается 9–10 апреля.

«Самая сложная ситуация в Советском районе. Вода прибывает. Начали эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. В общей сложности затоплено 38 территорий», — написал Козупица в своем Telegram-канале.

По официальным данным, в Оренбургской области затоплено более 10,3 тысячи жилых домов в 73 населенных пунктах. При этом областной Минздрав не зафиксировал ни одного случая гибели людей из-за утопления во время паводка.

Местные жители в Орске жалуются СМИ, что во время наводнения активизировались мародеры — люди внаглую растаскивают имущество в жилых домах и магазинах, пользуясь эвакуацией.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Подтопленная из-за прорыва дамбы одна из улиц Орска

Где еще начались наводнения, что известно

Местные власти подтвердили, что к утру 9 апреля большая вода пришла в Курганскую область: так, в селе Звериноголовском уровень воды поднялся на 74 сантиметра за два часа, почти достигнув уровня в 10,1 метра. В Звериноголовском округе эвакуировано 555 человек, из них в пунктах временного размещения находятся 209 человек, сообщили власти. В Звериноголовском и Притобольном округах отключили электричество.

Мэрия Кургана предупредила о возможности затопления двух микрорайонов, аэропорта и четырех садоводств из-за паводка. Пока что аэропорт Кургана работает в штатном режиме, сообщает ТАСС. Объявлена эвакуация жителей Затобольного, Храпово, Челноково, микрорайона Глинки и садоводства за Кировским мостом.

Как пишет Telegram-канал «ЧП Курган», в городе начали отсыпать дамбу на пляже «Бабьи пески», также дамбу отсыпают в селе Глядянском. В регионе приостанавливаются все спортивные мероприятия, прекращен прием пациентов в некоторых лечебных заведениях.

Губернатор Вадим Шумков «убедительно попросил» торговые сети не спекулировать на проблемах людей: как сообщает канал «Короче, Курган», вчера пятилитровая канистра питьевой воды в одной из торговых сетей стоила 46 рублей, а сегодня — уже 86.

Когда закончатся паводки в России

Как пишут «Известия», в настоящее время подтопления из-за весеннего половодья фиксируются в 25 регионах России. Опасные уровни воды фиксируются не только на Южном Урале, но и в Поволжье, на Алтае, в Подмосковье, на Оке и в Ленинградской области, Удмуртии и Татарстане.

Представитель главного управления МЧС по Оренбургской области Валерий Синьков заявил, что нормализация обстановки с паводками в регионе ожидается не раньше 25 апреля. По его словам, пока наблюдается только рост уровня воды в реках; пиковых значений ждут 10 апреля.

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