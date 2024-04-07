В Орске раскрыли количество погибших после прорыва дамбы В мэрии Орска подтвердили смерть четырех человек после прорыва дамбы

Фото: Егор Алеев/ТАСС

В подтопленном Орске, где произошел прорыв дамбы, погибли четыре человека, в то же время случаев смерти из-за паводка не зафиксировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Омска. По полученным данным, у двоих был сердечный приступ.

Погибли четыре человека. У двоих был сердечный приступ, у одного — естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано, — отмечается в заявлении.

Ранее в Сети появились кадры спасения кошки в Оренбургской области, где из-за паводков и прорыва дамбы в зоне подтопления оказались тысячи жилых домов. Двое мужчин, проезжавших мимо затопленного здания, услышали крик животного.

До этого власти Оренбургской области заявили, что паводковая обстановка в Орске развивается по наихудшему сценарию, затоплено свыше 6,6 тысячи домов. Заявляется, что в регионе развернуто 11 пунктов временного размещения (ПВР), в готовности находятся еще 33 ПВР.

Также сообщалось, что уровень воды в реке Урал в Оренбургской области вырос на 28 сантиметров за сутки. При этом отмечается, что в поселке Кузнечный отключено газоснабжение, еще 43 товарищества обесточены.

В Орск по поручению президента России Владимира Путина также прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он возглавил спецоперацию по ликвидации последствий стихии в регионе.