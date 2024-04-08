Стало известно о новом прорыве дамбы в Орске ТАСС: в Орске произошел очередной прорыв дамбы вблизи Лесоторгового

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Орске случился очередной прорыв дамбы, сообщает ТАСС. По его информации, это произошло рядом с поселком Лесоторговый. Вода начала подступать к частным жилым домам. Жителей населенного пункта экстренно эвакуируют.

Самая сложная ситуация с паводками в Орске наблюдается в Советском районе. По словам мэра города Василия Козупицы, в общей сложности затоплены 38 территорий. В зоне подтопления оказались 6,6 тысячи жилых домов, 25 детских садов и школ, 18 объектов культуры и медицинских учреждений, а также почти 30 объектов экономики. В Орске развернуты 16 пунктов временного размещения.

Ранее замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что число подтопленных весенним половодьем домов на территории России увеличилось почти до 10,5 тысячи. По его словам, эта цифра будет продолжать расти. На сегодняшний день проблемы с паводками наблюдаются в 39 регионах.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что к утру 8 апреля уровень воды в реке Урал составил 872 см и приблизился к опасному значению — 930 см. В регионе подтоплено 2015 участков и 1535 домовладений. Салмин призвал жителей эвакуироваться с территорий в зоне риска и не беспокоиться за имущество.