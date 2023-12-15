«Картельный сговор»: кого накажут за рост цен на яйца, решат ли проблему ФАС обвинила птицефабрики в картельном сговоре из-за резкого роста цен на яйца

Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба заподозрила четыре предприятия в картельном сговоре, который привел к резкому росту цен на яйца в России. Что заявили в ФАС, что сейчас происходит с ценами на яйца, что сказал об этом Путин на прямой линии и как российские власти пытаются решить проблему?

Где обнаружили «яичный картель»

ФАС возбудила административные дела против четырех российских предприятий, в действиях которых усмотрела признаки картельного сговора.

Крымское управление антимонопольной службы выявило единовременное повышение цен на куриное яйцо у производителей ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское». Ранее Крым стал первым из российских регионов, где цена десятка яиц превысила 200 рублей, из-за чего в магазинах их начали продавать поштучно. По данным ФАС, оптовые цены у «Партизана» и «Октябрьского» с сентября выросли почти вдвое — до 94%, причем произошло это синхронно.

Аналогичные нарушения выявили в Кировской области у производителей «Советская Агрофирма» и «Вятско-Полянская Птицефабрика». Эти компании нарастили отпускные цены с июня по октябрь на 60%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с ценами на яйца

По данным Росстата, на минувшей неделе цены на куриные яйца в России продолжили расти: в 49 субъектах РФ рост составил до 5%, в 33 субъектах — до 13,5%, а в среднем по России — 4,6%. В среднем с начала 2023 года индекс потребительских цен на яйца вырос на 46,18%.

Среди «рекордсменов» по росту цен — Крым (+71%), Тува (+66%), Кемеровская (+65%) и Пензенская область (+65%), а также Хакасия (+63%) и Кабардино-Балкария (+61%). Меньше всего цены выросли в Москве (+15%), Якутии (+15%) и Магаданской области (+6%).

Есть три региона России, где цены на яйца остаются стабильными: в Забайкальском крае и Еврейской автономной области они не изменились, а в Тюменской области даже снизились на 0,8%.

В других регионах ситуация гораздо хуже: так, в Белгородской области за яйцами выстроились огромные очереди. В Екатеринбурге продавцы, опасаясь ажиотажа, начали устанавливать ограничения на отпуск яиц. Пока ограничения не очень жесткие — не более сотни яиц в одни руки.

А в Новосибирске, после того как президенту Владимиру Путину задали вопрос про яйца на прямой линии, куриные яйца исчезли с полок магазинов. Эксперты предупреждают, что цены в зимний сезон будут продолжать расти.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказал Путин про яйца

Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что ему известно о резком росте цен на яйца. Он принес извинения россиянам, прежде всего пенсионерам.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он говорит, что все в порядке. А я ему говорю, что у наших граждан есть проблемы», — рассказал Путин.

Президент объяснил резкий рост цен на яйца в России «сбоем в работе правительства». По словам Путина, сейчас в РФ наблюдается постепенное повышение доходов и рост покупательной способности населения, которое охотно потребляет относительно дешевый яичный белок.

«Но что произошло: спрос увеличился, а объем производства нет. Второе: вовремя не открыли импорт в должном объеме», — объяснил Путин.

Фото: Matthias Bein/ZB/Global Look Press

Как хотят решить проблему с ценами на яйца в России

Еще до прямой линии с президентом на проблему с ростом цен обратили внимание в правительстве РФ: вице-премьер Абрамченко потребовала разработать меры, которые позволят срочно нарастить производство.

Кроме ФАС, проблемой «яичных картелей» занимаются и в Генпрокуратуре: наказывать будут поставщиков, которые завышают цены сверх 46% от общего роста по стране.

Госдума и правительство работают над мерами, которые бы позволили сбить цены, обеспечив россиян необходимым продуктом. По словам экспертов, ограничение цен, продвигаемое ФАС (пока в добровольном порядке) приведет к «советскому дефициту», когда люди будут закупать яйца впрок.

Ситуацию может изменить обнуление таможенной пошлины, которое бы позволило бы завезти яйца из Турции и Азербайджана, не превращая их при этом в «золотые». Однако депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил NEWS.ru, что импортом проблему не решить.

«Если их и привезут, то достаточно небольшой объем. Никто не производит яйцо „на склад“. Ведь оно хранится максимум три месяца. А по-хорошему диетическое яйцо с самыми полезными веществами — это хранение неделю», — объяснил зампред Комитета по защите конкуренции.

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