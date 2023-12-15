ФАС возбудила дела против производителей яиц в Крыму и Кировской области

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административные дела в отношении производителей куриных яиц в Крыму и в Кировской области. На сайте ведомства утверждается, что две крымские компании — ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское» — с начала сентября 2023 года допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Если нарушения будут доказаны, компании оштрафуют в соответствии со ст.1 4.32 КоАП РФ.

По мнению службы, единовременное синхронное повышение цены, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции, — говорится в сообщении.

Кировское УФАС зафиксировало нарушения со стороны производителей ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С июня по октябрь текущего года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%. Против них возбуждены дела по признакам картельного соглашения, приведшего к повышению стоимости продукта, уточнили в ФАС.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что правительство одобрило обнуление ввозной пошлины на куриные яйца. Предполагается, что это поможет сбалансировать внутренний рынок и обеспечит рост предложения. Таможенные льготы могут вступить в силу с 1 января 2024 года.

Глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон в свою очередь заявил, что Турция готова обеспечить Россию яйцами. По его словам, одобрение на ввоз получила 21 компания, три уже начали поставки.