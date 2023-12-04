«Золотые» яйца: что происходит с ценами на еду в РФ, как реагируют власти Абрамченко поручила нарастить производство куриного мяса и яиц в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила правительству найти способы нарастить производство куриного мяса и яиц, а также остановить рост цен на эти продукты. Какие методы намерены использовать в правительстве, что с ценами?

Чего требуют в правительстве

Зампред правительства Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу найти способы увеличить производство куриных яиц и мяса кур в России. Как сообщает РБК, ведомства должны до 19 декабря проанализировать ситуацию с этими продуктами в стране и выяснить минимальные объемы, необходимые, чтобы остановить рост цен.

В Минсельхозе сообщили, что в России с 2022 года проводится дополнительная поддержка строительства и содержания инкубаторов, в том числе для бройлерного производства. Подготовлены изменения в законодательство, которые с 1 декабря 2023 года должны дать птицефабрикам доступ к льготным целевым инвестиционным кредитам.

Что происходит с ценами на яйца

Как сообщает Росстат, в последнюю неделю ноября цены на куриные яйца в России продолжили расти — в среднем на 4,4% по стране, но в 27 субъектах рост составил от 5,1 до 11,9%. Снижались они только в Карелии и Архангельской области.

На фоне роста цен Федеральная антимонопольная служба предпринимает попытки ограничить рост цен на яйца собственными методами. ФАС направила в торговые сети письмо с предложением до марта 2024 года ограничить наценки на все закупаемые у поставщиков куриные яйца на уровне 5%. Служба при этом не указывала, какие меры будут предприниматься в отношении ритейлеров, которые не последуют предложению ведомства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как выросли цены на курицу

Стоимость куриного мяса в России в июле 2023 года побила исторический рекорд, что в Минсельхозе объясняли сезонными факторами. Цены продолжали расти вплоть до конца октября, когда национальный союз птицеводов сообщил о незначительном сокращении цен.

В конце ноября Росстат отчитался о незначительном росте цен на охлажденную и мороженую курицу — индекс потребительских цен с конца октября увеличился лишь на 0,85%, в то время как с начала года цены выросли более чем на 30%.

ФАС проверяет производителей курятины так же, как и поставщиков яиц: антикартельные проверки 12 российских компаний прошли в середине ноября.

Минсельхоз выдвинул предложение об ограничении или запрете экспорта курицы, однако, по оценкам экспертов, существенного влияния на ценообразование это не окажет — в сравнении с общим потреблением объем экспорта невелик.

Что говорят эксперты

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в беседе с NEWS.ru предположил, что в перспективе нескольких месяцев цены на курицу могут снизиться не более чем на 2–3% при прочих равных условиях (текущем курсе доллара, общем уровне инфляции и так далее), а спустя некоторое время снова начать расти.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов допустил в разговоре с NEWS.ru, что мясо и птица действительно подешевеют, но «незначительно» и «дифференцированно». То есть прежде всего на социально значимые позиции. К примеру, снизятся цены на бройлеров, крылья и суповые наборы.

Эксперты, опрошенные РБК, назвали причиной роста цен на яйца и куриные мясо повышение спроса. Другие виды мясной продукции тоже растут в цене, но куриное мясо остается одним из немногих доступных по цене источников животного белка. Кроме того, потребление мяса птицы растет благодаря росту доходов населения, в том числе социальной поддержки.

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Как рассказал РБК руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, во второй половине 2023 года не удалось нарастить производство из-за болезней животных.

«Несколько птицефабрик яичного направления практически уничтожили поголовье несушек из-за птичьего гриппа», — отметил он.

Требование Абрамченко быстро нарастить производство куриного мяса и яиц в России реализовать невозможно, считают эксперты. С момента одобрения бизнес-планов и получения инвестиций должно пройти не менее полутора-двух лет, прежде чем смогут заработать новые площадки для производства яиц и мяса птицы. Вместо этого глава Agrifood Strategies Альберт Давлеев в беседе с РБК предложил отменить ограничения на ввоз импортных ветеринарных медпрепаратов — российская ветпромышленность пока не в состоянии удовлетворить потребности птицеводов в вакцинах.

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