Магазины Екатеринбурга начали устанавливать ограничения на продажу яиц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Магазины Екатеринбурга начали устанавливать ограничения на продажу яиц, сообщает ЕАН. Так, некоторые торговые сети не продают более трех упаковок в одни руки. В объявлениях уточняется, что такая мера связана с перебоями в поставках. Ограничения также вводят фирменные магазины птицефабрик — не более 100 яиц одному покупателю.

При этом, как отмечает издание, Свердловская область входит в число регионов, где наблюдается перепроизводство яиц. Член экспертного совета комитета Госдумы по конкуренции Дмитрий Тортев рассказал, что в стране нет явного дефицита, но рост производства действительно замедлился. Это связано с отменой экспорта яиц из Белоруссии. По словам эксперта, наладить ситуацию с ценами на продукт помогут турецкие производители, но насытить рынок удастся только к январю-февралю 2024 года. Он добавил, что ажиотажный спрос возник из-за резкого роста цен.

Ажиотажный спрос на яйца стал следствием резкого роста цен, особенно в преддверии новогодних праздников. Хотя срок годности у этого продукта в отличие от той же гречки или сахара небольшой, однако население боится, что цены продолжат расти, — отметил он в разговоре с изданием.

Зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский ранее объяснил, что особенности продукта и убыточность его производства привели к подорожанию яиц на российском рынке. По его словам, отрасль производства куриного яйца последние годы работает в среднем с нулевой доходностью.