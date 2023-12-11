«Как в СССР»: эксперт заявила об опасности ограничения цен на яйца Экономист Шагайда раскритиковала инициативу ФАС по регулированию цен на яйца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ограничение наценки на яйца может привести к пустым полкам в магазинах, сообщила NEWS.ru руководитель Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Так она прокомментировала инициативу ФАС по регулированию цен на яйца.

Самое важное сейчас — не ограничивать цены, потому что как только вы начнете продавать яйца по 70 рублей где-нибудь в одном-двух местах, при том, что везде оно будет по 120 рублей, туда выстроится очередь. И люди купят не один десяток в руки, а по два на каждого члена семьи. И возникнет ситуация, как в Советском Союзе: в магазинах ничего нет, а в холодильниках полно всего, по случаю купленного, — считает Наталья Шагайда.

Она добавила, что более действенный механизм регулирования цен на яйца — одобрение импорта этого продукта из Турции и Азербайджана. По мнению Натальи Шагайды, это, возможно, позволит немного снизить цены на яйца.

Если рынок насытится, появится много импортного яйца, то цена может немного снизиться, — подчеркнула она.

Ранее ФАС предложила ограничить наценки на яйца. Эту инициативу поддержали некоторые торговые сети. В ноябре куриные яйца лидировали по удорожанию в продовольственном сегменте (по данным Росстата, в отдельных регионах рост цен доходил до 28,6%; в среднем по России цены за последний месяц выросли на 15%, а с прошлого декабря — на 36,5%). В качестве временной меры ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на все виды этой продукции на уровне 5%.

