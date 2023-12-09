В Белгороде выстроились огромные очереди за яйцами

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В Белгороде выстроились огромные очереди за дешевыми яйцами, передает Telegram-канал «Подъем». Люди начали собираться у точек продаж еще около семи утра, несмотря на мороз.



Внимание местных жителей привлекла сельскохозяйственная ярмарка товаров местных производителей на улице Королева. Продавцы отдавали десяток яиц за 70 рублей, что как минимум на 30 рублей дешевле, чем в магазинах.

Ранее на юго-западе Москвы начали продавать яйца поштучно. Одно яйцо самой низкой категории C3 стоит почти девять рублей. Также поштучную продажу начали в Оренбурге и Новосибирске. Кроме того, по цене 20 рублей за штуку начали торговать в Крыму, где цена за десяток доходит до 200 рублей.

До этого цены на яйца в России сильно выросли: десяток давно стоит больше 100 рублей, а средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%. Гендиректор Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов предупредил, что в силу сезонного фактора цены на яйца в России до марта 2024 года будут только расти.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность повышения цен на этот товар. Региональные прокуроры примут меры, если подтвердятся факты нарушений при ценообразовании.